Allame - Yanyana

Trabzonspor'un 52. kuruluş yılı etkinlikleri devam ederken, bir sürpriz de ünlü rapçi Allame'den geldi. Trabzonspor için bestelediği şarkısını taraftarın beğenisine sunan Allame'nin klibi ilk olarak Trabzonspor tarafından yayınlandı.