Allame - Yanyana

Trabzonspor'un 52. kuruluş yılı etkinlikleri devam ederken, bir sürpriz de ünlü rapçi Allame'den geldi. Trabzonspor için bestelediği şarkısını taraftarın beğenisine sunan Allame'nin klibi ilk olarak Trabzonspor tarafından yayınlandı.

3.08.2019 10:22

Trabzonspor'un 52. kuruluş yılı etkinlikleri devam ederken, bir sürpriz de ünlü rapçi Allame'den geldi. Trabzonspor için bestelediği şarkısını taraftarın beğenisine sunan Allame'nin klibi ilk olarak Trabzonspor tarafından yayınlandı.

Kaynak: Dugout

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