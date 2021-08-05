Aliou Dieng, Galatasaray'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı
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Aliou Dieng, Galatasaray'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı

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Mısır ekibi El Ahly'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha Aliou Dieng, Galatasaray'a gitmek için gemileri yaktı. Ahly, Sarı-Kırmızılılar'ın toplamda 3.5 milyon euroluk teklifini beğenmedi. Bunun üzerine Dieng, mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini iletti. Tarafların 5 milyon euro seviyesinde bir rakamda buluşması bekleniyor.

Aliou Dieng, Aslan olmak için çırpınıyor. Malili orta saha, kariyerini yükseltebilmek için Galatasaray'ı önemli bir vitrin olarak görüyor. Dieng için Ahly'nin 8 milyon euro seviyelerinde bonservis istemesi transferin önünü tıkadı. Galatasaray, toplamda 3.5 milyon euroluk bir teklif yaptı ama bu beğenilmedi.

MISIR'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Aliou Dieng, Sarı-Kırmızılı takımın formasını giyebilmek için Mısır kulübüne baskı yapıyor. Oyuncunun performansının düşmesini istemeyen Teknik Direktör Pitso Mosimane, bu transfere razı gelebilir.

Aliou Dieng, Galatasaray'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı

1 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

Galatasaray'ın ilk etapta 1 milyon euro kiralama bedeli, zorunlu satın alma opsiyonu ücreti olarak da 2,5 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Ancak bu düşük bulundu.

Aliou Dieng, Galatasaray'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı
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