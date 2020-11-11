Başkan Alinur Aktaş'tan su faturası itirafı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi döneminde yüzde 50 ve yüzde 80 oranında yansıtılan su faturalarının sonraki aylarda yüksek gelmesi sebebiyle yapılan eleştirilere açıklık getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi döneminde yüzde 50 ve yüzde 80 oranında yansıtılan su faturalarının sonraki aylarda yüksek gelmesi sebebiyle yapılan eleştirilere açıklık getirdi. Aktaş, "Takdir edersiniz ki o günün sıcaklığıyla biz açıkçası insanlara dokunmak için böyle bir karar aldık. Bugün olsa aynı uygulamayı yapmayabilirdim" dedi.

Alinur Aktaş 1000 günlük icraatlarını basın toplantısıyla anlattı. Merinos Kongre Kültür Merkezi'ndeki basın toplantısında soruları da cevaplandıran Alinur Aktaş, "1000 günlük süreyi değerlendirdiğinizde keşke dediğiniz konular var mı?" sorusuna cevap verdi.

Aktaş, "Muhakkak suretle vardık. Genel anlamda 'vah, tüh' dediğimiz konu yok. Teleferik hattını iptal ettik. T2 hattı başlamamış olsaydı farklı düşünürdük. 150 milyon liralık masraf yapılmıştı. Farklı düşünülebilirdi. Pandemide bir uygulama yaptık. Nisan ayında su faturalarını yüzde 50 yansıttık. Mayıs ayında yüzde 80 yansıttık. Faturaları yaydık. Bundan dolayı ciddi tepkiler aldık. Muhalefetteki arkadaşlarımız CHP ve İyi Parti il başkanları konuyu farklı boyutlara çektiler. Aslında aynı uygulamayı İstanbul ve Ankara da yaptı. Sosyal medyadan inceledik. İstanbul'a 7 kat tepki gitmiş, Ankara'ya 5 kat tepki gitmiş. Takdir edersiniz ki o günün sıcaklığıyla biz açıkçası insanlara dokunmak için böyle bir karar aldık. Bugün olsa aynı uygulamayı yapmayabilirdim" dedi

Bursa Büyükşehir Belediyesi yüksek su faturaları eleştirileri sebebiyle 30 büyükşehirden 23'ünde olduğu gibi su faturalarıyla birlikte katı atık bedeli toplamayı iptal etmiş, faturalarda yaşanan ciddi indirimler vatandaşlardan takdir toplamıştı.

(Alinur Aktaş'tan su faturası itirafı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı