Alim Aykut Esgi: "İyi bir takımız ve başaracağız"
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Alim Aykut Esgi: "İyi bir takımız ve başaracağız"

23.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:37
Alim Aykut Esgi: 'İyi bir takımız ve başaracağız'

TFF 1. Lig'de düşme hattından çıkma mücadelesi veren Akhisarspor'da takıma devre arasında katılan Alim Aykut Esgi, iyi bir takım olduklarını ifade ederek, "Elimizden geleni yaparak başaracağız" dedi.

TFF 1. Lig'de düşme hattından çıkma mücadelesi veren Akhisarspor'da takıma devre arasında katılan Alim Aykut Esgi, iyi bir takım olduklarını ifade ederek, "Elimizden geleni yaparak başaracağız" dedi.

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor ve Boluspor galibiyetleriyle ivme yakalayan Akhisarspor, son maçında ise Keçiörengücü'ne mağlup olmuştu. Milli maç arasında hazırlıklarını sürdüren ve aranın ardından Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek olan yeşil-siyahlı ekipte, takıma devre arasında Bayrampaşaspor'dan dahil olan Alim Aykut Esgi, ligi istedikleri yerde bitireceklerini söyledi. Şu ana kadar Akhisarspor'da forma şansı bulamasa da kendisini hazır tuttuğunu ifade eden genç oyuncu, "İyi bir takımımız var. Şanssız puan kayıpları yaşadık. Ligde bulunduğumuz konum bizi memnun etmiyor ama elimizden geleni yaparak başarılı olacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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