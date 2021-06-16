Aliağaspor FK, fırtına gibi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 3. haftasında sahasında Çiğli Belediyespor'u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 3-0 mağlup etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 3. haftasında sahasında Çiğli Belediyespor'u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 3-0 mağlup etti. Sahadan üç puanla ayrılan ev sahibi takım gruptaki liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 3. haftasında Aliağaspor FK, Çiğli Belediyespor'u ağırladı. Takımlar Aliağa Atatürk Stadyumunda karşı karşıya gelirken, her iki takım da maça kontrollü başladı. 10. dakikadan itibaren ev sahibi Aliağaspor FK, rakibine üstünlük kurmaya başlarken, 36.dakikada Çiğli defansının arkasına sarkan Osman Atalay Demirtaş, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya da etkili başlayan sarı-siyahlılar farkı 2'ye çıkaran golü 86. dakikada Batuhan Doğrukıran ile buldu. Duran topta ceza alanı içerisine açılan ortaya iyi yükselen Batuhan, yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-0'a taşıdı. Üstünlüğünü son dakikaya kadar sürdüren ev sahibi takımda kapanışı Serdar Vefa Yeşil yaptı. 90+5'te sol tarafta topla buluşan Serdar'ın yaklaşık 25 metre mesafeden attığı muhteşem şut kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlarla buluştu. Son saniyede gelen bu gol maçın da sonucunu belirledi.

"Profesyonel lige çıkmayı arzu ediyoruz"

Müsabakayı tribünden heyecanla izleyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, maç sonunda açıklamalarda bulundu. "Aliağa her anlamda iddiası olan bir şehir, futbolda da iddiamız var" diyen Başkan Acar, "Uzun zamandır 3.lige çıkmak için mücadele ediyoruz. Bu yıl da koşullar ne olursa olsun profesyonel lige çıkmayı arzu ediyoruz ve bu hedef için hazırlandık. Bugün 33. maçımızı oynadık. 31 hazırlık maçı yaptık. Futbolcu kardeşlerimiz psikolojik olarak zor bir dönem geçirdiler ama hiçbir zaman çalışmayı bırakmayıp azimli şekilde mücadele ettiler. Sabırla bu günleri bekledik. İnşallah sezon sonunda bu sabrımızın mükafatını alırız. Pandemi sürecinde zor bir dönem geçirdik. Sporcularımız futbola hasretti. Her iki takım da elinden geleni yaptı. Çok kısa sürecek ve hata da kabul etmeyen bir lig yaşıyoruz. Bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Çok güzel bir maç oldu. Tüm takımlar zor koşullarda ciddi mücadele veriyorlar; Çiğli Belediyespor'a ve diğer takımlara da başarılar diliyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı