Aliağaspor FK dört isimle anlaştı

28.12.2019 20:59 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:04

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. Grupta, devreyi 24 puanla liderin 11 puan gerisinde kapatan İzmir'in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Ligin ikinci yarısında şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen sarı siyahlı takım kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi.



Sezona üçüncü lig parolasıyla başlayan fakat ligin ilk devresinde istenilen sonuçları alamayan Aliağaspor FK, devre arası transfer sezonuna hızlı başladı. Şampiyonluk yolunda rakipleriyle puan farkını kapatmayı hedefleyen Aliağaspor FK, dört oyuncuyla el sıkışarak sözleşme imzaladı. Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal'ın da yer aldığı imza töreni altyapı tesislerinde gerçekleştirildi.



İmza töreninde üçüncü lig ekibi Payasspor'da forma giyen ön libero Agah Oktay Yılmaz (31), kanat oyuncusu Uğur Karakoç (30), Somaspor'dan savunma oyuncusu Caner Şen (27) ve BAL ekiplerinden Bornova Yeşilovaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Doğacan Diker (25) ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.



Hedefleri doğrultusunda Aliağaspor FK'yı tercih ettiğini belirten Agah Oktay Yılmaz, "Gerçekten inandığımız takdirde kapanmayacak puan farkı yoktur. 11 puan da kapanır 21 puan da" dedi. Sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade eden Doğacan Diker ise, sezon sonu şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA