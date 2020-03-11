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Mustafa Bahadır, Murat Topal, Spor

Aliağaspor FK'da yeni dönem

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL)'inde, 2019-2020 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan; ancak aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluğun çok uzağında kalan Aliağaspor FK'da Teknik Sorumlu Mustafa Bahadır'ın görevine son verildi.

11.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:56
Aliağaspor FK'da yeni dönem

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL)'inde, 2019-2020 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan; ancak aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluğun çok uzağında kalan Aliağaspor FK'da Teknik Sorumlu Mustafa Bahadır'ın görevine son verildi.


Aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluğun çok uzağında kalan Aliağaspor FK'da yönetim, önemli bir kara aldı. Teknik Sorumlu Mustafa Bahadır'ın kötü gidişatın adından görevine son verildiği öğrenildi. Sezonun bitimine beş hafta kala zirvenin 18 puan gerisine düşen Aliağaspor FK'da yönetim, takımı sezon sonuna kadar altyapı antrenörü Murat Topal'a emanet etti. Murat Topal'ın yanı sıra futbola Aliağaspor'da başlayan ve futbolculuk kariyerinde süper lig deneyimi bulunan Burak Akyıldız sportif direktörlüğe, kaleci antrenörlüğüne ise altyapıdan Aykut Erzurumlu getirildi.


Mustafa Bahadır ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını belirten Aliağaspor FK Yöneticisi Turgay Mete, "Gelecek planlamaları kapsamında sezon sonuna kadar altyapıdan Murat Topal hocamız ile yolumuza devam edeceğiz. Aliağa'da futbola başlayan ve Süper Lig'de; Denizlispor, Akhisar gibi takımların formalarını giyen Burak Akyıldız'ı da sportif direktör olarak ekibimize dahil ettik" dedi.


Futbola başladığı Aliağaspor'a geri dönmekten büyük heyecan duyduğunu ifade eden sportif direktör Burak Akyıldız, "Futbola 8 yaşında Aliağaspor'da başladım. 2006 yılında süper lig ekibi Denizlispor'a transfer oldum. 14 yıllık aranın ardından yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Bana bu görevi layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Aliağamızın başarısı için var gücümüzle çalışacağız" dedi.


Coşkulu antrenman


Ligin 22. haftasında 15 Mart 2020 Pazar günü saat 14.00'te lig lideri Bergama Belediyespor'u Aliağa Atatürk Stadında ağırlayacak olan sarı siyahlı futbolcular, Murat Topal takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Aliağa Atatürk Stadındaki antrenmana sakatlıkları süren Yunushan Memişoğlu ile Berk Baran katılmadı. Açma germe ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık iki saat süren antrenman yarım sahada oynanan taktik maçla son buldu. Antrenmanda tempoyu zaman zaman üst seviyeye çıkartan Topal, futbolculara sık sık uyarılarda bulundu. Antrenman boyunca futbolcuların neşeli oldukları gözlemlenirken kulüp başkanı Kamil Önal da antrenmanı sonuna kadar takip etti.


Aliağaspor'un her kademesinde görev almış antrenörler olarak verilen görevi layıkıyla yerine getirmek ve son beş haftayı Aliağa'ya yakışır bir şekilde tamamlamak istediklerini belirten Murat Topal, "Bergama Belediyespor karşılaşması zorluk derecesi yüksek olsa da hem benim hem de futbolcu arkadaşlarımız için keyifli olacak. Bu tür maçlar her zaman akılda kalır; ama Bergama maçını zor bir maç olarak görmüyoruz. Antrenmanda da futbolcularımızın istekli ve coşkulu olduklarını gördük. Son beş haftayı en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi. - İZMİR

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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