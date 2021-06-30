Aliağaspor FK, çeyrek final öncesi taraftarıyla buluştu
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Aliağaspor FK, çeyrek final öncesi taraftarıyla buluştu

Aliağaspor FK, çeyrek final öncesi taraftarıyla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) 3 Temmuz Cumartesi günü Buca Zafer Spor ile profesyonel lig yolunda çeyrek final mücadelesi verecek olan Aliağaspor FK, maç öncesi taraftarlarıyla bir araya gelerek moral depoladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) 3 Temmuz Cumartesi günü Buca Zafer Spor ile profesyonel lig yolunda çeyrek final mücadelesi verecek olan Aliağaspor FK, maç öncesi taraftarlarıyla bir araya gelerek moral depoladı.

Güzelhisar Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediye başkan yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, kulüp yöneticileri ile teknik ekip, Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yalçın Koçyiğit, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiğitalp, Helvacı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Öz, Yeniçeriler Taraftar Derneği Üyeleri, Pedalhane Bisiklet Grubu, Aliağa Kent Konseyi ve Aliağalı iş insanları katıldı.

"Ulaş'ımız için şampiyonluğumuzu kutlayacağız"

Kalan üç maçın ardından hep birlikte şampiyonluğu kutlayacaklarını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Biz bu yola Ulaşalım Hedefe diyerek başladık. Ulaş'ımızı ebediyete uğurladıysak da onu yüreğimizde taşıyoruz. Ebediyen de taşıyacağız. Sezon sonunda Ulaş'ımız için şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız" dedi. - İZMİR

Aliağaspor FK, çeyrek final öncesi taraftarıyla buluştu
Aliağaspor FK, çeyrek final öncesi taraftarıyla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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