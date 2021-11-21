Aliağaspor FK, 3 puanı 5 golle aldı

MANİSA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 4. haftasında Manisa Sanayispor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini 5-0 mağlup ederek gollü galibiyetlerini sürdürdü. Bu galibiyetle 9. Bölge 2. Grup'ta puanını 9'a yükselten Aliağaspor ikinci sıradaki yerini korudu.

Manisa Ertuğrul Dilek Spor Sahası'nda oynanan karşılaşmayı Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Kulüp Başkanı Kamil Önal tribünden takip etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele her iki takımın kontrollü oyunu ile başladı. Deplasmanda oynamasına rağmen rakip üzerinde baskı kurmayı başaran Aliağaspor FK, 12. dakikada köşe atışından Bilal Hallaçlar'ın kafa vuruşu ile attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oyunuyla rakibi üzerinde baskıyı artıran sarı-siyahlı takımda Furkan Yıldırım, ceza alanı içinden yaptığı vuruşla 50. dakikada skoru 2-0'a taşıdı. 56. dakikada yan topta iyi yükselen Alper Sürücü, yaptığı kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturarak skoru 3-0 yaptı.

83. dakikada Abdullah Çınar'ın sol taraftan verdiği pasla penaltı noktasında topla buluşan Batuhan Doğrukıran, meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı 4'e çıkardı. 90+2'de ceza alanı dışında topla buluşan Batuhan, şık çalımlarla üç rakibini oyundan düşürdükten sonra kaleciyle karşı karıya kaldığı pozisyonda plase vuruşuyla kendisinin ikinci takımının ise 5'inci golünü kaydetti. Aliağaspor FK, sahadan 5-0 galip ayrılarak 9. Bölge 2. Grup'ta puanını 9'a çıkarttı ve ikinci sıradaki yerini korudu. - İZMİR