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Aliağaspor FK, 3 puanı 3 golle aldı

Aliağaspor FK, 3 puanı 3 golle aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Ligi 9. Bölge 2. Grup müsabakalarında şampiyonluk mücadelesi veren Aliağaspor FK, devrenin son maçında Manisaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

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MANİSA (İHA) - Bölgesel Amatör Ligi 9. Bölge 2. Grup müsabakalarında şampiyonluk mücadelesi veren Aliağaspor FK, devrenin son maçında Manisaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sahadan galibiyetle ayrılan sarı siyahlılar puanını 21'e yükselterek devreyi lider olarak tamamladı.

Manisa Ertuğrul Dilek Sahasında oynanan karşılaşmaya her iki takımda karşılıklı ataklarla başladı. Oyunun kontrolünü sağlayan Aliağaspor FK, ilk yarıyı 20. dakikada İlker Ataseven, 43'te Furkan Yıldırım'ın golleriyle 2-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekipte 55. dakikada Cüneyt Turan frikikten attığı golle maçı 2-1'e getirdi. Manisaspor beraberlik golünü ararken 72. dakikada sahneye çıkan Furkan Yıldırım, kendisinin ikinci Aliağaspor FK'nın ise 3. golünü kaydetti. Maçta başka gol olmayınca Aliağa temsilcisi sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Aliağaspor FK aldığı galibiyetle puanını 21 yaparak liderliğini sürdürdü. Manisaspor ise 8 puanda kaldı. - İZMİR

Aliağaspor FK, 3 puanı 3 golle aldı

Aliağaspor FK, 3 puanı 3 golle aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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