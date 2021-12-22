Aliağa Petkim Spor'da hazırlıklar sürüyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aliağa Petkim Spor'da hazırlıklar sürüyor

Aliağa Petkim Spor'da hazırlıklar sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aliağa Petkim Spor, ING Basketbol Ligi'nde konuk edeceği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Aliağa Petkim Spor, ING Basketbol Ligi'nde konuk edeceği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkim Spor, ligin 14. haftasında ağırlayacağı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçının hazırlıklarına devam ediyor. Ligde 15 puanla 15. sırada bulunan İzmir temsilcisi, üst üste aldığı 7 mağlubiyetin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 92-65'lik skorla mağlup ederek nefes almıştı. Aliağa Petkim Spor, önümüzdeki pazar günü oynayacağı maçta 17 puanlı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımını da yenerek alt sıralardaki rakipleriyle puan farkını kapatmayı hedefliyor. - İZMİR

Aliağa Petkim Spor'da hazırlıklar sürüyor

Aliağa Petkim Spor'da hazırlıklar sürüyor

Aliağa Petkim Spor'da hazırlıklar sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title