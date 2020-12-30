Aliağa Petkim Spor, Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.

Aliağa Petkimspor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. 3 Ocak Pazar günü Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını Başantrenör Kestutis Kemzura yönetiminde sürdüren Aliağa temsilcisi, mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmanın hesapların yapıyor. Puan tablosunda 17 puanla 14. sırada yer alan Aliağa Petkim Spor'un bir maç eksiği bulunuyor. Bahçeşehir Koleji ise 19 puanla 10. basamakta bulunuyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 14 hafta geride kalırken istatistik liderlerinde sıralamalar da belli oldu. Aliağa Petkim Spor'da ribaund krallığı sıralamasında 7.7 ortalamayla oynayan Stephen George Zack, dikkat çeken isimlerden oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı