Aliağa'da stadyumun adı değiştirildi

06.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:17

Aliağa Belediyesi Meclisi Şubat ayı olağan toplantısında, şehir stadyumunun ismi 'Aliağa Atatürk Stadyumu' olarak oy birliği ile değiştirildi.



Aliağaspor FK'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Aliağa Şehir Stadyumunda, zemin yenileme çalışmaları tamamlanmış, soyunma odaları revizyondan geçirilmiş, ve tribünlere eklemeler yapılmıştı. Çalışmaların bittiği stadyum, Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında toplanan mecliste gündeme geldi. Stadın ismi 'Aliağa Atatürk Stadyumu' olarak değiştirildi. Oy birliği ile alınan karar, ilçede de memnuniyetle karşılandı. - İZMİR

Kaynak: İHA