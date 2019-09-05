Aliağa '9 Eylül Kupası'nda yarı finalistler belli oldu

05.09.2019 15:30

Yeniçeriler Taraftar Derneği tarafından organize edilen "4. Geleneksel Halı Saha Turnuvası 9 Eylül Kupası"nda yarı finalistler belli oldu.



Aslı Kavaklıoğulları Altyapı Tesislerinde düzenlenen turnuvada oynanan çeyrek final maçlarında Göztepe Futbol Okullarını 6-4'lük skorla mağlup eden Cihat Saka Spor Tesisleri ile normal süresi 5-5 berabere biten maçta Aliağa GFB'yi penaltılarla geçen Karakuzu turnuvanın ilk yarı finalistleri oldu. Turnuvanın son yarı finalistlerini belirleyen karşılaşmalarda ise Ege Hakan-Kent Konseyini 9-1, M.K.E. ise 1881'i 8-5'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükselen son takımlar oldu.



Yarı final maçları cuma günü oynanacak



Aliağalı futbolseverlerin de yakından takip ettiği turnuvada yarı final maçları 6 Eylül Cuma günü Aslı Kavaklıoğulları Altyapı Tesislerinde oynanacak. Yarı finalin ilk maçı olan Cihat Saka Spor Tesisleri - Karakuzu karşılaşması saat 20.30'da başlayacak. Gecenin ikinci maçı saat 21.30'da Ege Hakan ile M.K.E arasında oynanacak.



Yarı final nefesleri kesecek



İzleyenleri futbola doyuracak olan yarı final maçları kıran kırana mücadelelere sahne olacak. Yarı final karşılaşmalarında başarılı olan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanarak '9 Eylül Kupası'na bir adım daha yaklaşacak. - İZMİR

Kaynak: İHA