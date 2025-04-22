Ali Yılmaz kimdir? Hakem Ali Yılmaz Süper Lig maçı yönetti mi?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle maçı yönetemeyecek. Ali Yılmaz kimdir? Hakem Ali Yılmaz Süper Lig maçı yönetti mi?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor- Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle maçı yönetemeyecek. Karşılaşmada 4. hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.Peki, Ali Yılmaz kimdir? Hakem Ali Yılmaz Süper Lig maçı yönetti mi?
ALİ YILMAZ KİMDİR?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor- Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle maçı yönetemeyecek. Karşılaşmada 4. hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.
Hakem Ali Yılmaz, Gaziantep bölgesi, üst klasman hakemidir.
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