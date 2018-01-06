Ali Ülker: Pladis'e Hisse Satışında Dışarıya Giden Bir Şey Yok

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Toplantısı'nda Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker'i ağırladı. Son günlerde gündemde olan Yıldız Holding iştiraki Pladis'e yapılan hisse satışı hakkında konuşan Ülker, "Aslında dışarıya giden bir şey yok. Aksine biz bir Türk şirketi olarak, dışarıda birçok işletmeyi, Amerika'da, İngiltere'de, bisküvinin beşiğindeki işletmeleri, 1834'te kurulmuş olan işletmeleri, markaları devraldık, satın aldık ve kendi kontrolümüze aldık" dedi.



MÜSİAD Bursa Şubesi Dernek Merkezi'nde yapılan toplantıda; MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Gürses, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Murat Bayizit'in yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, akademisyenler, sanayiciler ve iş dünyası temsilcileri yer aldı.



"SATIŞ BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLAMAK İÇİN"



Programda konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Pladis'e yapılan hisse satışı hakkında açıklamalarda bulundu. Satışın, tamamen teknik bir konu olduğunu ifade eden Ülker, şöyle konuştu:



"Pladis'in sahibi kim? Yıldız Holding. Yıldız Holding'in sahibi kim? Yıldız Holding'in sahibi iki tane holdingtir. Bu pek bilinmez. Çok bilmeye de gerek yok. Kökler Holding ile Üs Holding. Kökler Holding, Murat Ülker'in tarafı. Üs Holding de annemin yani Ahsen Hanım'ın tarafı. Pladis, tüm bisküvi ve çikolata işini Yıldız Holding'deki Ülker hisselerini aldı. Yıldız Holding'in altındaki Pladis'e koyduk. Tamamen teknik bir şey. Bütünlüğü sağlamak için."



İNGİLTERE MERKEZLİ BİR FİRMA AMA ANA MERKEZ TÜRKİYE'DE



Pladis'in İngiltere'de kurulu bir şirket olduğunu ama ana merkezinin Türkiye'de Yıldız Holding olduğuna dikkat çeken Ülker, şöyle devam etti:



"Ülker Bisküvi, farkında bile değilsinizdir Mısır'daki ve Suudi Arabistan'daki ayrı kurulmuş işleri ve fabrikaları satın aldı. Yakın takip eden yatırımcılar biliyor. Ortadoğu'yu Ülker'de topladık, Yıldız'daki Ülker hisseleri Pladis'e kaydırarak Ülker'i Pladis'in altına koyduk. Yapılan iş bu. Bu kadar basit. Pladis, merkezi İngiltere'de olmakla beraber, ana merkezi Türkiye'de, Yıldız Holding'dir. Yıldız Holding nerede? Kısıklı'da. Yıldız Holding'in sahibi kim? Kökler ve Üs Holding. Ahsen Özokur ve Murat Ülker. Bu kadar basit. Dışarıya giden bir şey yok. Sağ cepten sol cebe aldık. Yabancıya satış yok."



"BU KONUDA BİR KASIT GÖRÜYORUM"



Ülker Bisküvi'nin Türkiye'de Borsa'ya kote olduğunu hatırlatan Ali Ülker, "O zaman Ülker'in bütün karı, bütün varlığı Türkiye'dedir, Türkiye'den yatırımcılara dağılır. Amerika'da da yatırımcısı var Ülker'in. Amerika'ya da kar payı gönderiyoruz talep edildiği takdirde. Olay bu. Aslında basit. Sosyal mecrada bu kadar işlenmesi, bu konuda bir kasıt görüyorum. Aslında dışarıya giden bir şey yok" ifadelerini kullandı.



"İŞİMİZİN YÜZDE 60'I TÜRKİYE'DE"



Türk şirketi olarak dünya markalarını satın aldıklarının belirten Ali Ülker, şunları söyledi:



"Biz bir Türk şirketi olarak dışarıda birçok işletmeyi, Amerika'da, İngiltere'de, bisküvinin beşiğindeki işletmeleri, 1834'te kurulmuş olan işletmeleri, markaları devraldık, satın aldık ve kendi kontrolümüze aldık. Zapt etmek için merkezi oraya kurduk. Çünkü orada da Türkiye'deki kadar bir işimiz var İngiltere'de. Bugün İngiltere pazarının yüzde 26'sı Ülker Ailesi'nin kontrolünde olan şirketlere ait, bisküvi pazarının 4'te birinden fazlası. En yakın takip eden yüzde 7-8. Bizi takip eden en yakın firma yüzde 7-8. Allah'a şükürler olsun. Burada takdir beklerken başkalarından, 'dışarı mı kaçıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz?' Yüzde 60'ı işimizin Türkiye'de." Programın sonunda konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Gürses ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Murat Bayizit, Ali Ülker'i Bursa'da, MÜSİAD' çatısı altında ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.



- Bursa