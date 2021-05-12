Ali Tandoğan: "Milyon dolarlık rakibin karşısında U19 oyuncularıyla oynadık"

- Ali Tandoğan: "Milyon dolarlık rakibin karşısında U19 oyuncularıyla oynadık" Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Galatasaray mağlubiyetinin ardından, "Biz U19'daki oyuncularla oynuyoruz.

- Ali Tandoğan: "Milyon dolarlık rakibin karşısında U19 oyuncularıyla oynadık"

DENİZLİ - Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Galatasaray mağlubiyetinin ardından, "Biz U19'daki oyuncularla oynuyoruz. Bana da o oyuncuları verseler, bugünkü olay bu şekilde olmazdı" dedi.

Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor, evinde Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu. Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Ali Tandoğan, "Bizim için çok zor bir maç olacağını, maç öncesinde de konuşmuştuk. Rakibin 25-30 dakika çok yüksek tempoda oynayacağını ve bu direnci kırmamız gerektiğini oyuncularıma anlatmaya çalıştım ama şanssız bir gol yedik. Kalecimiz boşa çıktı, oyuncumuz rakibini kaçırdı. Futbolun içerisinde gencecik çocuk bunlar. 19 yaşında bir kalecimizle oynadık. Bugün 2 penaltı ve maçın içerisinde çok net pozisyonları kurtardı. Açıkçası bugün bizim 4'te 1'imiz U19 takımıydı. Galatasaray'ın bu kadar pozisyona girmesi veya gol atmasını karşılamamız bizim çok zordu. Maçtan önce de söylemiştim ama 2-1'den sonra maç bambaşka bir hal aldı. Garip olan biz kendi evimizde mi oynadık, yoksa deplasmanda mı oynadık; onu fark edemedik. Dışarıda inanılmaz biz baskı vardı. Tabi ki haklılıkları var, onda hiçbir sıkıntı yok fakat genel olarak bütün tepkiler rakipten geldi" şeklinde konuştu.

Kendileri açısından bazı oyuncuları görebilme ve genç oyuncuları oynatma adına iyi bir maç olduğuna dikkat çeken Tandoğan, şöyle konuştu:

"Maçın içerisinde sol bekimizi sağ bek yaptık. Garip garip şeylerle uğraştık. Hepimiz zorluklar yaşıyoruz, sonuçta karşınızda milyon dolarlık rakiple oynuyorsunuz. Biz U19'daki oyuncularla oynuyoruz. Bana da o oyuncuları verseler, bugünkü olay bu şekilde olmazdı. Her hoca iyi bir kadroyla sahaya çıkmak ister. Belki de bu takımda sezon içerisinde belli bir oyuncu grubu kaybedilmesiydi, 7 sakatımız vardı, bir oyuncumuz ayrıldı. Bunlar çok iyi oyuncular ve ilk 11 oyuncuları. Şimdi bu maçtan sonra en az 2 kişi daha ayrılacak. Ben Denizlispor'un ekmeğini yedim, bu takımda oynadım, 6 sene de takım kaptanlığı yaptım. Son ana ve son nefese kadar burada olacağımdan bahsettim. Galatasaray'ı tebrik ediyorum ama karşılaştığımız olaylar çok farklıydı açıkçası. Çok derinlere girmek istemiyotum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BARLAS