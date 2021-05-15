Ali Tandoğan: "Geldiğimizden bu yana dik durduk"
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Ali Tandoğan: "Geldiğimizden bu yana dik durduk"

Ali Tandoğan: 'Geldiğimizden bu yana dik durduk'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Karagümrük karşısında 5-1 mağlup olan Denizlispor'da Ali Tandoğan maçın ardından lige veda ettiklerini söyleyerek, "Göreve geldiğimizden bu yana dik durduk" dedi.

Karagümrük karşısında 5-1 mağlup olan Denizlispor'da Ali Tandoğan maçın ardından lige veda ettiklerini söyleyerek, "Göreve geldiğimizden bu yana dik durduk" dedi.

Süper Lig'in 42. haftasında Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan ve sahadan 5-1 mağlup ayrılan Denizlispor'da Teknik Direktör Ali Tandoğan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ligin son maçını oynadıklarını ifade eden Tandoğan, "Ligin son maçıydı bizim açımızdan. Geldiğimiz süreç itibariyle büyük zorluklarla karşılaştık ama ben ve ekibim bu zorluklar karşısında dik durduk ve oyuncu grubunu ayağa kaldırmaya çalıştık. Dik durmak bizim ruhumuzda var. Bugün de çok eksiğimiz vardı. U19'dan 11, 12 tane oyuncu getirdik. Maçta öne geçtik, 2-3 pozisyon kaçırdık ama tecrübesizdik. Kırmızı kart ve gelen goller maçın skorunu getirdi. Sözleşmemiz sona eriyor. Bundan sonraki süreçte hakkımızda hayırlısı olsun diyelim" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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