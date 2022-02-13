Ali Öcal Futbol Turnuvası sona erdi

ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü Akademisi tarafından Ankara spor basınının duayen isimlerinden merhum gazeteci Ali Öcal'ın anısına düzenlenen 12 Yaş Altı Futbol Turnuvası sona erdi.

Ankara Keçiörengücü Aktepe Tesisleri'nde düzenlenene turnuvaya Ankara Keçiörengücü, Baskentgücü, Eryamanspor ve Sincangücü takımları katıldı. Turnuvada Ankara Keçiörengücü kulübü şampiyon olurken tüm takımlar ve oyuncular madalya ile ödüllendirildi.

Çocuklara ödüllerini Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, Ankara Keçiörengücü Sportif Direktörü İskender Özbalta ve merhum gazeteci Ali Öcal'ın oğlu Burak Öcal takdim etti.

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Burak Öcal babası adına düzenlenen turnuvadan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Turnuva için Ankara Keçirengücü yönetici ve antrenörlerine teşekkür eden Öcal, "Babamın isminin böylesi turnuvalara verilmesi bizler için büyük onur. Ailecek çok mutlu olduk. Babamın insani yönü çoktu. Ankara basınında çok sevilen bir isimdi. Allah herkesten razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kupa töreni çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.