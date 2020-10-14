Ali Koç: Yayıncı kuruluş 95 milyon dolar eksik ödeme yaptı, skandal
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Ali Koç: Yayıncı kuruluş 95 milyon dolar eksik ödeme yaptı, skandal

14.10.2020 17:55 | Son Güncelleme: 14.10.2020 17:59
Ali Koç: Yayıncı kuruluş 95 milyon dolar eksik ödeme yaptı, skandal

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yayıncı kuruluşun TFF'ye yaptığı son teklifi açıkladı ve 95 milyon dolarlık eksik ödeme olduğunu ifade etti ve bu yapılanı skandal olarak nitelendirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında yayıncı kuruluş ile TFF arasındaki görüşmeleri ve yayıncının son teklifini açıkladı.

Ali Koç'un yayıncı kuruluş ile ilgili açıklamaları şu şekilde;

"Yayıncı kuruluş ile kriz var. Uzadıkça Anadolu kulüpleri etkilenecek. En büyük gelirleri yayıncıdan geliyor. Federasyon ile yayıncı arasında garip bir ilişki var. 250 milyon Dolar konuşuluyor toplam. Bunu kabul etme lüksü dahi yok. Mevcut kontrat şartının aynen devam etmesini istiyoruz."

"140 YERİNE 45 ÖDENDİ, SKANDAL"

"4 hafta geçti, milli ara geçti bir ödeme yapıldı. Bu ödemenin mevcut şartname koşulları çerçevesinde yapıldığı takdirde ilk ödeme 140 milyon dolar olmalı. Bize yapılan ödeme 365 milyon TL, yani 45 milyon dolar. Yüzde 35 ödeniyor. Skandal... Biz durumdan rahatsızız."

"YAYIN İHALESİNDE KULÜPLER DE OLACAK"

"Bundan sonraki yayın ihalesinde kulüplerin onay vermeyeceği sistem olmayacak. Kulüpler sistemin içinde olmalı."

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