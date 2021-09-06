Ali Koç'un "Sorun çıkarana, sorun çıkarırım" sözleri Sinan Gümüş'ün umurunda olmadı! Futbolcuya tepki büyük

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Sinan Gümüş'ün transferi konusunda Fenerbahçe'yle anlaşmaya varıldığını ancak futbolcunun görüşmek için kulübe gelmediğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Ali Koç, "Bir oyuncumuz için hatırı sayılır bonservis alıyorduk. Gitmem diye tutturdu. Böyle davranan olursa mayısa kadar oturur. Sorun çıkartana, ben de sorun çıkartırım" demişti. Bu sözlerin üzerine Sinan'ın görüşmeye gitmemesi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Fenerbahçe, Sinan Gümüş'le yolları bir türlü ayıramıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Karagümrük'le anlaşmasına rağmen 27 yaşındaki oyuncunun görüşmelere gitmemesi tepki çekti.

"SİNAN'IN YERİNE BAŞKA OYUNCULAR TRANSFER ETTİK"

A Spor'a açıklamalarda bulunan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Sinan Gümüş ile ilgili Fenerbahçe ile anlaşmamız oldu ama Sinan'ı görüşmeye bile getiremedik. Oyuncu gelmek istemeyince yapacak bir şey yok, biz de onun yerine başka oyuncular transfer ettik." dedi.

SİNAN GÜMÜŞ SOSYAL MEDYADA SERT ELEŞTİRİLDİ

Süleyman Hurma'nın sözleri sonrası sarı-lacivertli taraftarlar Sinan Gümüş'e sosyal medyada sert tepki gösterdi.

"SORUN ÇIKARANA, SORUN ÇIKARIRIM"

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde, "Bir oyuncumuz için hatırı sayılır bonservis alıyorduk. Gitmem diye tutturdu. Böyle davranan olursa mayısa kadar oturur. Sorun çıkartana, ben de sorun çıkartırım" demişti.