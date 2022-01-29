Ali Koç'un sabır taşı çatladı! Mesut Özil ile tüm ipler koptu, takımdan ayrılıyor - Haberler Spor
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Ali Koç'un sabır taşı çatladı! Mesut Özil ile tüm ipler koptu, takımdan ayrılıyor

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana beklentilerin uzağında kalan Mesut Özil, Ali Koç'un kendisine tüm uyarılarına rağmen bir türlü beklenen seviyeyi yakalayamadı. Teknik direktörlerle olan iletişimi tartışma konusu olan dünyaca ünlü yıldız, Başkan Ali Koç'un da sabrını taşırdı. İkili arasındaki ilişkinin artık eskisi gibi olmadığı ve yıldız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmasının neredeyse kesinleştiği öğrenildi.

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Yeni sezon için takımın başına Löw'ü getirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde, Mesut Özil depremi yaşanıyor.

FENERBAHÇE'DE YÖNETİMİN MESUT ÖZİL'E BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ

Fenerbahçe'ye transferi büyük ses getiren Mesut Özil, sarı-lacivertli forma altında kendisinden beklenen performansın çok uzağında kaldı. Bu zamana kadar yıldız futbolcuya sürekli telkinlerde bulunan Başkan Ali Koç'un artık sabrı taştı. A Spor'dan Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçe yönetiminin Mesut Özil'e bakış açısı eskisi gibi değil.

Ali Koç'un sabır taşı çatladı! Mesut Özil ile tüm ipler koptu, takımdan ayrılıyorMesut Özil ve Ali Koç

"SEZON SONUNDA AYRILIK İHTİMALİNİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ KONUŞACAĞIZ"

İki taraf arasında ciddi memnuniyetsizlikler olduğunu belirten Kul, "Devre arasında ayrılık yaşanmasını beklemiyorum ama sezon sonunda Mesut Özil'le ilgili çok daha farklı durumlar, transfer konuları, ayrılık ihtimalini çok daha güçlü konuşacağız gibi çünkü hem Ali Koç'un hem yönetimin Mesut Özil konusundaki tavrı hiç eskisi gibi değil.

Ali Koç'un sabır taşı çatladı! Mesut Özil ile tüm ipler koptu, takımdan ayrılıyorRoyal Antwerp maçında oyundan alınan Mesut Özil, su şişelerini tekmeleyerek teknik direktör Vitor Pereira'ya tepki göstermişti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Mesut Özil, Ali Koç, Spor, Haber

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Yorumlar (1)

Heyy Heyyy:

acun alır kendı takımnaa hepsı dumen bunların

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