Ali Koç'un listesindeki isimler belli oldu! İkinci dönemdeki yönetim kadrosu bu kez çok kuvvetli

Ali Koç'un adaylığını açıklamasından sonra yönetim kurulu listesinde kimlerin yer alacağı merak konusu oldu. Başkan Koç, ikinci dönemde kesinlikle başarısızlık istemiyor. Mehmet Ali Aydınlar'ın, Burhan Karaçam'ın yerine listede asbaşkan olarak yer alması bekleniyor. Yönetimde olması beklenen diğer önemli isimler ise Murat Özaydınlı, Nezih Barut ve Osman Yalçın. Sadettin Saran ve Acun Ilıcalı'nın da isminin geçtiği ancak bu ihtimalin düşük olduğu belirtildi.

Dün basın toplantısında Fenerbahçe'de ikinci kez başkanlığa talip olan Ali Koç, yeni yönetimini çok kuvvetli isimlerden oluşturacak. Geçtiğimiz üç yılda yönetimden istediği katkıyı alamayan Başkan, artık elini tek başına taşın altına sokmak istemiyor ve Fenerbahçeli önemli isimleri yönetime katma niyetinde.

NEZİH BARUT RAKİP OLMUYOR

Ali Koç'un karşısına aday olarak çıkacağı konuşulan Nezih Barut'un, Koç'un yönetiminde yer alma ihtimalinin kuvvetli olduğu aktarıldı. Bir dönem TFF başkanlığı yapan ve Fenerbahçe başkanlığı için de yarışa giren Mehmet Ali Aydınlar'ın, asbaşkan olarak listede olacağı konuşuluyor.

KUTLUALP'E BASKI YAPILIYOR

Alex ve Anelka transferlerinde başrolü olan Hakan Bilat Kutlualp'e sosyal medyadan taraftarların yönetime girmesi için yoğun baskısı var. Daha önceki seçimlerde niyeti olmadığını ifade eden Kutlualp'in durumu da şimdilik dedikodu. Sadettin Saran ve Acun Ilıcalı'nın da ismi geçiyor. Ilıcalı'nın futbol şubesiyle zaten bir teması var ama yönetimde olsa da olmasa da yeni dönemde katkısı daha fazla olacak. Sadettin Saran ihtimali ise zayıf gözüküyor.

MURAT ÖZAYDINLI İLE ARASI İYİ

Başkan Ali Koç'un Murat Özaydınlı ile yöneticilik döneminden yakın ilişkisi var. Yöneticilik tecrübesi olan Özaydınlı'nın da Koç'a katkı sağlayabileceği kaydedildi.