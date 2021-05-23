Ali Koç'un hoca adayları belli oldu! Löw, Favre ve Rebrov gibi birçok ünlü isimle görüşülüyor
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Ali Koç'un hoca adayları belli oldu! Löw, Favre ve Rebrov gibi birçok ünlü isimle görüşülüyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu konusunda henüz karar vermemesi sonucunda birçok ünlü teknik adamın ismi sarı-lacivertlilerle anılıyor. Kanarya'nın hoca listesinde Löw, Dalic, Bruno Labbadia, Rebrov ve Lucien Favre bulunuyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'yla sözleşme imzalanma konusunda bir gelişme olmaması başkan Ali Koç'un farklı isimlere yöneldiği düşüncesini akıllara getirdi. Kulislerde sarı-lacivertlilerin ünlü teknik adamlarla dirsek teması kurduğu söylentileri dolaşmaya başladı.

ALİ KOÇ'UN KAFASINDA DEVİSİMLER VAR

Basın toplantısında bu konunun netleşmemesi, teknik direktör açıklamasının seçim veya EURO 2020 sonrasına kalabileceği görüntüsünü oluşturdu. Kulislerde 'Ali Koç'un kafasında dev isimler var, onlar olmazsa Emre Belözoğlu açıklanacak' söylentileri dolaşmaya başladı.

SÜRPRİZ BİR TÜRK TEKNİK DİREKTÖR GELEBİLİR

Spor Arena'nın haberine göre; kulislerde Joachim Löw, Zlatko Dalic, Sergiy Rebrov, Bruno Labbadia ve Lucien Favre isimleri dolaşırken, Belözoğlu ve başka bir Türk teknik adamın daha gündemde olduğu konuşuluyor. Belirsizlik EURO 2020 sonuna kalırsa, sürpriz bir Türk teknik direktör hamlesinin gelme ihtimalinin de bulunduğu, tüm bu isimlerin hiçbiriyle anlaşılamaması durumunda Belözoğlu'nun kapısının çalınacağı en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Ali Koç'un hoca adayları belli oldu! Löw, Favre ve Rebrov gibi birçok ünlü isimle görüşülüyor
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