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Ali Koç'un en büyük fiyaskosu geri döndü! Benzia yeniden Süper Lig'de

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ilk döneminde Comolli'nin referansıyla takıma kazandırılan ve tam anlamıyla hayal kırıklığı olan Yassine Benzia, Hatayspor'la anlaştı. Cezayirli futbolcu sağlık kontrollerinden geçecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, eski Fenerbahçeli Yassine Benzia ile anlaşmaya vardı. Cezayirli futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek için Türkiye'ye geliyor.

Ali Koç'un en büyük fiyaskosu geri döndü! Benzia yeniden Süper Lig'de

"HEMEN BENZİA'YI İSTEDİM"

Benzia, Başkan Ali Koç'un ilk senesinde Lille'den takıma kazandırılmıştı. O dönemin sportif direktörü Comolli, "Lille'den beni aradılar ve kimi istediğimi sordular. Hemen Benzia dedim. Müthiş bir futbolcu" ifadelerini kullanmıştı.

Ali Koç'un en büyük fiyaskosu geri döndü! Benzia yeniden Süper Lig'de

KADRO DIŞI KALDI

Fenerbahçe'de oynadığı yarım sezonda beklentileri karşılayamayan Cezayirli futbolcu, ikinci yarıda kadro dışı bırakıldı ve maça çıkamadı. Son olarak Fransa 2. lig ekibi Dijon'da forma giyen Benzia, 17 maçta 4 gol ve 2 asist üretti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yassine Benzia, Fenerbahçe, Hatayspor, Ali Koç, Spor, Haber

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