Ali Koç'un disiplin talimatı verdiği Vitor Pereira, adeta askerlik kanunları getirdi
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Ali Koç'un disiplin talimatı verdiği Vitor Pereira, adeta askerlik kanunları getirdi

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Fenerbahçe'de ikinci dönemine başlayan Vitor Pereira, Ali Koç'un talimatıyla disiplin kanunlarını uygulamaya koymaya başladı. Portekizli teknik adam, kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerine katılımı zorunlu yaptı ve herkesin kesinlikle aynı salonda yemek yiyeceğini belirtti. Teknik heyet, futbolculardan sonra yemek alacak ve belirlenen yatış saatlerinin dışına çıkılmasında ceza kesilecek.

Sarı-Lacivertliler'de Ali Koç'un dedikleri hayata geçmeye başlıyor. Başkanlık adaylığını koyarken, "Samandıra'ya disiplini getireceğiz. Futbolcular giydiği formanın ağırlığının farkında olacak. Sivas maçındaki ruhsuz görüntüye tahammül edemeyiz" açıklamasını yapmıştı. Koç, bu sözlerini Pereira'nın gelmesiyle uygulatmaya başladı.

Ali Koç'un disiplin talimatı verdiği Vitor Pereira, adeta askerlik kanunları getirdi

"HERKES BİRLİKTE HAREKET EDECEK"

Pereira, yemeklerin aynı anda ve aynı salonda yenileceğini futbolculara bildirdi ve katılımın zorunlu olduğunu iletti. Teknik heyet, futbolculardan sonra yemeğe katılacak. Belirlenen yatış saatlerinin aşanlara ceza kesilecek.

Ali Koç'un disiplin talimatı verdiği Vitor Pereira, adeta askerlik kanunları getirdi

GRUPLAŞMAYA ÖNLEM

Bir süredir konuşulan 'gruplaşma' konusu da gündemde. Takımdaki yerli ve yabancı futbolcuların ayrı ayrı takıldığı şeklinde söylentiler var. Pereira, bu durumla ilgili de bir kural getirecek.

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