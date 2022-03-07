Ali Koç'un derbiye gelmeme sebebi ortaya çıktı! Yurt dışında dev anlaşmayı sonuçlandırıyor

Vitor Pereira'nın ayrılığından sonra boşta kalan takımı İsmail Kartal'a emanet eden Başkan Ali Koç, hakkındaki eleştirilere son vermek istiyor. Koç, taraftarın hayalini kurduğu Alman teknik adam Joachim Löw'ü getirmek için şartları zorluyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sabah'taki habere göre; Almanya'ya giden Başkan Ali Koç, bu hafta Joachim Löw'le yine bir araya gelecek. Prensipte anlaşmanın sağlandığı, taraflar arasında ön protokol imzalanacağı belirtildi.

SEZON SONU AÇIKLANACAK

Buluşmada gelecek sezonun planlaması ve transferlerine dair görüş alışverişinde de bulunulacağı ifade edildi. Yeni teknik adam sezon bittiği zaman açıklanacak.

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