Ali Koç'un derbiye gelmeme sebebi ortaya çıktı! Yurt dışında dev anlaşmayı sonuçlandırıyor - Haberler

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Ali Koç'un derbiye gelmeme sebebi ortaya çıktı! Yurt dışında dev anlaşmayı sonuçlandırıyor

Diğer - Spor
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Ali Koç'un derbiye gelmeme sebebi ortaya çıktı! Yurt dışında dev anlaşmayı sonuçlandırıyor

Trabzonspor maçına gelmeyen Başkan Ali Koç, Almanya'ya giderek Löw'le görüşme gerçekleştirdi. Başkan Koç'un anlaşmayı neticelendirmek için bu hafta yine Almanya'ya hareket edeceği öğrenildi.

Vitor Pereira'nın ayrılığından sonra boşta kalan takımı İsmail Kartal'a emanet eden Başkan Ali Koç, hakkındaki eleştirilere son vermek istiyor. Koç, taraftarın hayalini kurduğu Alman teknik adam Joachim Löw'ü getirmek için şartları zorluyor.

Ali Koç'un derbiye gelmeme sebebi ortaya çıktı! Yurt dışında dev anlaşmayı sonlandırıyor

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sabah'taki habere göre; Almanya'ya giden Başkan Ali Koç, bu hafta Joachim Löw'le yine bir araya gelecek. Prensipte anlaşmanın sağlandığı, taraflar arasında ön protokol imzalanacağı belirtildi.

Ali Koç'un derbiye gelmeme sebebi ortaya çıktı! Yurt dışında dev anlaşmayı sonlandırıyor

SEZON SONU AÇIKLANACAK

Buluşmada gelecek sezonun planlaması ve transferlerine dair görüş alışverişinde de bulunulacağı ifade edildi. Yeni teknik adam sezon bittiği zaman açıklanacak.

Diğer - Spor

Joachim Löw, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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