Ali Koç, TFF'nin açıklamasını tanımadı! Kulüpler maça çıkmama konusunda çok ciddi
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Ali Koç, TFF'nin açıklamasını tanımadı! Kulüpler maça çıkmama konusunda çok ciddi

Ali Koç, TFF'nin açıklamasını tanımadı! Kulüpler maça çıkmama konusunda çok ciddi
Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'in 4 büyük kulübünün başkanının bir araya geldiği Habertürk TV canlı yayınında Ali Koç, TFF'nin maça çıkmama restine ilişkin verdiği cevaba yönelik değerlendirmede bulundu. Ali Koç yaptığı açıklamada, "Kulüpler birliği anlaşırsa maça çıkmama konusunda UEFA-FIFA bir şey yapamaz. Çok çok 3 puan silerler o kadar" ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği geçtiğimiz günlerde TFF'ye taleplerde bulunmuş ve kabul görmemesi halinde maça çıkmamayı düşüneceklerini belirtmişti. TFF, Kulüpler Birliği'ne verdiği cevapta, "FIFA ve UEFA nezdinde kabul görmesi mümkün olmayan eylem ve söylemlerin Süper Lig markasına zarar verici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatır, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında bu konua cevap verdi.

"KULÜPLER BİRLİĞİ İRADE KOYAR KİMSE KARIŞAMAZ"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Kulüpler Birliği olarak bir irade koyduğunuzda bunu yapmanız çok kolay. Nasıl protesto olmuştu maçların ilk dakikasında hiçbirimiz oynamadık. Onu da haklı bularak yayıncı kuruluşu haklı bulan argüman olarak gösteriyorlar. Kulüpler birliği anlaşırsa maça çıkmama konusunda UEFA-FIFA bir şey yapamaz. Çok çok 3 puan silerler o kadar. TFF'nin bir yöneticisi bir yöneticisi bazı kulüpleri arayıp niye Ali Koç'un suyundan gidiyorsunuz deme cüreti gösteriyor. Bir Ali Koç antipatisi de var, olsun devam etsin. Biz iradeyi koyarsak yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

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