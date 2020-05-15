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Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan başkan Ali Koç, sarı-lacivertli takımın teknik adamlığı için 3 isimle görüştüklerini söyledi. Bir isimle anlaşma noktasına geldiklerini ancak EURO 2020'nin ertelenmesiyle anlaşmanın iptal olduğunu belirten Koç, Türkiye'yi bilen ve cesur olan bir teknik adam tercih edeceklerini söyledi.

15.05.2020 16:24 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:40

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda futbol takımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle "online" olarak gerçekleştirilen toplantıda Ali Koç; yeni teknik direktörden transferlere, FFP'den maaş indirimlerine kadar kritik değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ali Koç'un yaptığı açıklamalar;

3-4 teknik direktörle görüştük; 1 tane teknik adam ile neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020'nin tarihinin değişmesiyle bizim de planlarımız sekteye uğradı. Şu anda görüştüğümüz 3 teknik adam var. Türkiye'yi bilen, aç, cesur, 40-50 yaş arası bir teknik adam.

"FENERBAHÇE'YE FAHİŞ HATALAR YAPILDI"

Bahis siteleri tarafından şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe gösterilirken de bu takım aynıydı, hoca da aynıydı ama 7 haftada korkunç bir düşüş yaşadık. Bu hayatın olağan akışına aykırı! Bunun iki faktörü var. Biri iç faktörler, diğeri dış faktörler. Takım içi rekabet ortamının üst seviyede olması gerekiyor, bizim bu sezonki en büyük sıkıntılarımızdan biri bu oldu! Biz bu ortamı sağlayamadık ama gelecek sezon böyle bir durum Fenerbahçe'de kesinlikle olmayacak.

Fenerbahçe'ye fahiş hakem hataları yapıldı. En azılı Fenerbahçe karşıtı spor yorumcuları bile "Fenerbahçe doğranıyor" yorumlarını yaptı, iş o raddeye kadar geldi.

"SOL BEK ALAMADIK"

Ne yaparız da Fenerbahçe'ye transfer yaptırmayız diye uğraşıldı. Mali durumu Fenerbahçe'den çok daha kötü olan takımların bile transfer yapabilme durumu olurken; transfer yapamayacak takım olarak Fenerbahçe belirlendi.

Sol bek eksiğimizi kapatmak için devre arasını kullanmak istedik ancak transfer yapmaktansa TFF Lisans Kurulu ile boğuşarak geçirdik. Sürecin başladığı günden transfer penceresinin son gününe kadar, lisans kurulunun birbiriyle çelişen kararları, attığımız her türlü finansal adımları boşa çıkaracak harcama limitlerini transfer yapmamızı engelleyecekleri şekilde boşa çıkararak bizi tuttular. Yani bir nevi ne yaparız da Fenerbahçe'ye transfer yaptırmayız mantığıyla işler yürüdü.

"YAŞADIKLARIMIZDAN DERS ÇIKARMAMIZ LAZIM"

Falette'i bile Sadık'ın büyük fedakarlığı ile halledebildik. Ligimizde mali durumu Fenerbahçe'den çok daha kötü olan takımlar da dahil olmak üzere her takımın transfer yapabilme imkanı varken koskoca ligde transfer yapamayan tek takım Fenerbahçe olarak belirlendi. Bütün bu yaşadıklarımızdan ders çıkarmamız lazım. Evet önümüzdeki senenin planlarını yapıyoruz. Bu süreç bize daha fazla imkan sağladı.

"YERLİ TRANSFER PİYASASINA YÖNELİYORUZ"

Bu sezonu kurtarmak için gelecek sezonu kaybetmek istemiyoruz. Transfer çalışmalarımız FFP'den dolayı manevralarımız var. Bonservissiz ve kiralık oyuncular ön plana çıkıyor. Daha fazla yerli transfer piyasasına yöneliyoruz.

"İNDİRİM GÖRÜŞMESİ YAPMADIK"

Futbolda yatırımlarımızın çoğu euro ile, Türk Lirası çok değer kaybetti. Futbol ekonomisi için tünelin sonunda ışık göremiyorum diyebilirim. Mart'a kadar tüm ödemeler yapılmıştır. Martta 5 maçın 3'ü oynanmıştır. Mayısta da büyük ihtimalle oynanmayacak. Artık eski maaşlar TÜrk futbolunda olmayacak. 91 milyon euro'dan 71'e indik, daha da indik. Bugünden yarına olabilecek bir süreç değil bu. Bizde bütün oyuncularımız 3 milyon euro'nun altında alıyor. Belki 1-2 isim 2.2 milyon euro alacak.

Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti
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