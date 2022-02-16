Ali Koç'tan sürpriz hamle! 23 yıl sonra Löw ile birlikte Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarına hız veren Fenerbahçe, Joachim Löw'le anlaşma aşamasına geldi. Sarı-lacivertlilerde Alman hocanın ilk yardımcısı bile belli oldu. 23 yıl önce sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenörlük yapan Frank Wormuth yeniden Fenerbahçe'de çalışmaya başlayacak.

1998-1999 SEZONUNDA LÖW'ÜN YARDIMCILIĞINI YAPTI

Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe'ye 3 yardımcıyla birlikte gelecek olan Joachim Löw'ün ilk yardımcısı, şu anda Heracles'in teknik direktörlüğünü yapan Frank Wormuth olacak. 61 yaşındaki çalıştırıcı, 1998-99 sezonunda da Joachim Löw'ün yardımcılığını yapmıştı.

İSMAİL KARTAL KARARINI SEZON SONUNDA VERECEK

Joachim Löw yardımcı antrenör olarak İsmail Kartal'ı da ekibinde istiyor. Löw'ün Fenerbahçe'deki ilk döneminde de teknik ekipte yer alan İsmail Kartal kararını sezon sonunda verecek.

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