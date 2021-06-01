Ali Koç'tan şampiyonluk fırsatını tepen futbolculara yaylım ateşi: Kafaya taktım, gidecekler
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Ali Koç'tan şampiyonluk fırsatını tepen futbolculara yaylım ateşi: Kafaya taktım, gidecekler

Ali Koç'tan şampiyonluk fırsatını tepen futbolculara yaylım ateşi: Kafaya taktım, gidecekler
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Basın mensuplarıyla bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluğun kaybedildiği Sivas maçına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koç, "Takım havasına zarar veren antrenör de olur, futbolcu olur gidecek. Benim tahammülüm yok artık! Milyonlar acı çekiyor" ifadelerini kullanırken sözlerini, "Soyunma odasına 1-0 mağlup giriyoruz, çıkınca sahaya o bilinçle çıkacak. Olmayanlar var. Kontratı devam eden de var aralarında. Ben onu kafaya taktım" şeklinde sürdürdü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geride kalan Sivasspor maçındaki mağlubiyet nedeniyle şampiyon olamadıklarını söylerken, bazı futbolcuların gönderileceğini açıkladı.

"SAMANDIRA HAVASINI 3 SENEDE SAĞLAYAMADIK"

Disiplin sorunu yaşadıklarını söyleyen Ali Koç "Bu sene şampiyon olamamızın nedeni, tam aile olamadık. Samandıra havasını, disiplinini 3 senede sağlayamadık. Takım havasına zarar veren antrenör de olur, futbolcu olur gidecek. Benim tahammülüm yok artık! Milyonlar acı çekiyor. Harcanan bir dünya para. Emek." dedi.

"HERKESE NASİP OLMAZ BU FORMAYI GİYMEK"

Sivasspor maçındaki tavırları nedeniyle gönderilecek oyuncu ve oyuncular olduğunun sinyalini veren Ali Koç "O futbolcu Sivas maçına çıktığı zaman terinin son damlasına kadar! Ölecek sahada ölecek! Soyunma odasına 1-0 mağlup giriyoruz, çıkınca sahaya o bilinçle çıkacak. Olmayanlar var. Kontratı devam eden de var aralarında. Ben onu kafaya taktım. Herkese nasip olmaz bu formayı giymek. Yaptıkları iş milyonları etkiliyor. Bunun farkında olacak. Çimcisine kadar disiplin olacak." ifadelerini kullandı.

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