Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?
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Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?

15.03.2021 14:40 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:57

Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, bir cenazede karşılaştığı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la arasında geçen sohbeti canlı yayında anlattı. Koç'un kendisine "Sana o programda sürekli böğürme vazifesi mi verdiler?" dediğini aktaran Kütahyalı, bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçelilere hoşgörü ile yaklaşmaları gerektiklerini söyledi.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'la Taylan Bilgel'in cenazesinde aralarında geçen sohbetten bahsetti. Kütahyalı Ali Koç'un kendisine "Sana o programda sürekli böğürme vazifesi mi verdiler" dediğini belirtti.

Öncelikle, Ali Koç ile Nagehan Alçı'nın sohbet ettiği belirtilirken Koç'un, Kütahyalı için, "Kocan gibi adamlar oldukça işimiz kolay değil. Sürekli taraflı ve yanlı yorum yapıyorlar" dediği ifade edildi.

"BÖĞÜRME VAZİFESİ Mİ VERDİLER?"

Ali Koç'un Kütahyalı'ya "Sana o programda sürekli böğürme vazifesi mi verdiler?" dediği aktarılırken "Eşine baksana son yıllarda ne kadar tarafsız ve objektif bir duruşu var" diye konuştuğu belirtildi.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşım yapan Rasim Ozan Kütahyalı, "Cumartesi günü Aydın Doğan'ın can dostu, hoşgörü abidesi insan Taylan Bilgel'in cenazesinde Zincirlikuyu'da Ali Koç ile karşılaştık. Aramızda geçen diyalog bu videoda. Biz Galatasaraylılar da moral olarak çökmüş Ali Koç gibi Fenerbahçelilere hoşgörü ile yaklaşmalıyız. MHK detayına dikkat!" diye yazdı.

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?
Haber Yorumları (8)
HAMDİ: yeminle böğürüyor ağzından tükrükler saçılıyor. Birde bunu mısırlı yapıyodu birde erkan tan yapar.
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INSAN: Buadama diksiyon dersi sart.. bogurme dedigi o ..
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DEVRİMCİ DERVİŞ: ROK''un seviyesini Boşnaklara yaptığı pislikle tüm Türkiye canlı yayında gördü, siz de burada reklamını yaparak günahına ortak olmayın.
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