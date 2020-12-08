Ali Koç'tan Mesut Özil sözleri: Transferinin gerçekleşmesi zor gibi görünüyor
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Ali Koç'tan Mesut Özil sözleri: Transferinin gerçekleşmesi zor gibi görünüyor

08.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:53

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulunurken Mesut Özil haberlerine de açıklık getirdi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Mesut çok iyi bir Fenerbahçeli ancak ekonomik şartlarımız transferi gerçekleştirecek durumda değil" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ocak ayında sarı-lacivertli takımın transfer gündeminde yer alan Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil'in Fenerbahçe için güzel bir rüya olduğunu ifade eden Koç, "Oyuncu elden çıkarmazsak, transfer yapamayız. Mesut Özil çok iyi bir Fenerbahçeli. Ekonomik şartlarımız elverecek durumda değil. Rüya gerçekleşirse ne ala ama gerçekleşmesi zor gibi görünüyor" dedi.

"EROL BULUT'TAN MEMNUNUZ"

Erol Bulut'tan da memnun olduklarını dile getiren Koç, "İlerleyen günlerde daha iyi olacağız. Hocamızdan teknik kadromuzdan, herkesten memnunuz. Bir yumak halinde çalışıyoruz. İnşallah uzun süredir beklediğimiz şampiyonluğu taraftarlarımıza armağan edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ali Koç'tan Mesut Özil sözleri: Transferinin gerçekleşmesi zor gibi görünüyor
Haber Yorumları (1)
FB CEMİL: Koyu bir fenerbahçeli olarak ben bu senede şampiyon olacağımıza inanmıyorum, Erol Bulut ta iyi bir teknik direktör değil
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