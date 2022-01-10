Ali Koç'tan istifa çağrılarına şaşırtan yanıt: Norveç'ten yaptırıyorlar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla maçta görevli basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Ali Koç, önemli açıklamalarda bulundu. NTV Spor'daki habere göre; Başkan Ali Koç, istifa çağrıları için, "Bunlar bot hesap, yüzde 49,7'si Norveç'ten" dedi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"KAMERALARDAN GÖRÜYORUZ"

Taraftarlarımızın haklı serzenişleri var, ona da saygı duyuyorum. Şans bir yerde dönecek, böyle gitmeyecek. Fenerbahçe taraftarı her zaman kızabilir, ilk defa olmuyor ama ilk defa olan bazı şeyler var. Fenerbahçe taraftarı kendi sahasında 'Üç üç üç' diye bağırıyor, ne oluyor. Belirli bir grup insanlar var ilk defa bu sezon maça gelmeye başlamışlar. Fitili ateşleyen onlar. Görüyoruz kameralardan.

"AZİZ YILDIRIM'I YENEMEYİZ"

Sosyal medyada bir grup var. Bir sürü futbolcuya sosyal medyadan saldırıyorlar, sonra futbolculardan telefon alıyorlar. Bu bize sökmez. Aziz Yıldırım'ı yenemeyiz ama Ali Koç gelsin onu devirir düşüncesinde olan tipleri biliyoruz. 'Ali Koç bırak git' hashtagi var ya bunların hepsini inceliyoruz. Yüzde 49,7'si Norveç'ten boot hesap. Onların basında ayakları var, bunlar organize çeteler. Norveç'te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış. Bundan etkilene samimi taraftarlarımız da var

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