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Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı

Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye transferinin yankıları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Polemik yapmak istemiyorum, yüzleri kızarır" sözlerine yanıt verdi ve Vedat Muriqi'den sonra Mert Hakan Yandaş transferi de Galatasaray'ın içinde sıkıntı yarattı" ifadelerini kullandı.

12.08.2020 18:42 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:51

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu ve Mert Hakan Yandaş'ın transferiyle ilgili Galatasaray'ın yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

Kulüpler Birliği'nde Mert Hakan Yandaş gibi konular konuşulmuyor. Türk futbolunun kıblesi olmak... Bu kadar kötü bir Türk futbolunun kıblesi olmak iyi bir şey değil. İnşallah el birliğiyle bu durumda çıkacağız. Şu anda en çok dayanışma ve beraberliğe ihtiyaç olduğumuz dönem. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Seyircisiz maçlar oynadık, ligler Temmuz sonunda bitti. Önümüzdeki sezon ne zaman açılacak? Localar, biletler ne olacak? Yayıncı kuruluşun ne yapacağı belli değil? Pastanın ne olacağı belli değil.

"PASTA DAHA FAZLA BÖLÜNECEK"

Pasta daha fazla kulübe bölünecek. Stopaj konusu hala bizim gibi çok fazla branşı olan kulüpler için mükemmel işlemiyor. En fazla beraberliğe ihtiyaç olan bu dönemde büyük kulüplerin çekişmesini üzüntüyle takip ediyorum ve Fenerbahçe'yi temsil ettiğim cevap vermek zorunda kalacağım.

"MUSTAFA CENGİZ'E KARŞI AYNI NOKTADAYIM"

Sayın Mustafa Cengiz'e 'Sen sağlığına kavuş, ben şampiyon olmuş kadar sevinirim' dedim ve hala aynı noktadayım.

"ÜZÜLEREK TAKİP ETTİM"

Mert Hakan Yandaş konusuna gelirsek, sözleşmesi biten her oyuncuya birçok kulüp teklif yapabilir. Bir nebze gülerek, bir nebze de üzülerek takip ettim. İşin gerçekleri var, söylemek zorundayım. Etik olmayan tek bir şey, mukavelesi olan oyuncuyu, kulübün haberi olmadan, arkadan dolaşarak imza attırmaya çalışmaktır. Mert Hakan bize Kasım ayında önerildi. Çekişme içerisindeydik, o zaman ilgilenemezdik.

"ANLAŞMA MAÇTAN ÖNCE YAPILMIŞ"

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray ile görüşmüş, anlaşma yapılmış ama o anlaşma, Türkiye'de kabul görmüyor. O anlaşma da maçtan birkaç hafta önce yapılmış, o da enteresan bir durum.

"ANLAŞMAZSAK KONUŞURUZ" DEDİ

Mart geldi, ligler durdu ve Emre Belözoğlu da 'Şampiyonluk yarışından koptuk, Mert ile konuşmak istiyoruz' dedi. Ben de 'Konuş' dedim. Mert, bize 'Söz verdim, 10 Haziran'a kadar eğer anlaşamazsak, konuşuruz' dedi. Nitekim de öyle oldu. Ben hala Mert ile yüz yüze konuşmadım. Mert gerçekten duruş sergiledi. Türk futbolunda transfer yapılamayınca, suçlamalar başlıyor. Biz, onlardan daha az paraya Mert Hakan Yandaş'ı aldık.

"SUÇ İŞLEDİLER"

TRT'de çalışan bir medya mensubu, 'Galatasaray çalışanları, bu çocuğun mesajları ifşa ederse ne olur?' dedi ve ertesi gün ifşa edildi. Bizim için sorun yok ama suç işlediler.

"MERT HAKAN SIKINTI YARATTI"

Anladığım kadarıyla Vedat Muriqi'den sonra Mert Hakan Yandaş transferi de Galatasaray'da sıkıntı yarattı. Mert Hakan Yandaş içlerinde sıkıntı yaratmış olabilir. Camiada da sıkıntı yaratmış olabilir. Yarın öbür gün, bizim istediğimiz bir oyuncuya Galatasaray da Beşiktaş da teklif yapabilir, alabilir. Bu ne ilk olacak ne de son.

MUSTAFA CENGİZ: YÜZLERİ KIZARIR

Dün düzenlenen sponsorluk anlaşmasında "Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse alır" paylaşımına karşılık veren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Futbolcular önce Galatasaray'a gelir, Galatasaray ile anlaşamazsa 2-3 kat fiyata başka tarafa gider. Galatasaray, Türkiye'de futbolun kıblesidir. Önce Galatasaray'a gelirler" demişti.

İsim vermeden Mert Hakan'a mesaj yollayan Başkan, "Genç çocuklar, polemik yapmak istemiyorum. Hepsinin yolu açık olsun. Daha fazla teklif derse fikri değişebilir. Ancak pandoranın kutusunu açmayalım. Çok utanan insanlar, yüzü kızaranlar olur" ifadesini kullanmıştı.

Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı
Haber Yorumları (2)
KENAN: Başkanım bunların acısı çıkmaz haklılar sivasta aslan var diye hava atanlar olmayınca çamura yatıyorlar
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HASAN: Galatasarayın tüm talip olduğu futbolculara talip oldunuz , Galatasaray forması giyip poz veren tüm futbolcuların aklını çeldiniz bumu centilmenlik , etiklik . Sorun yok parayı tercih eden futbolcular 3 sene sonra zaten size gelirdi. Galatasaray için iyi oldu.
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