Ali Koç'tan basın toplantısında gelen soruya olay cevap: Bir tokatlamadığım kaldı

Merkez Hakem Kurulu'nun hakem kararları sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koç'un bir gazetecinin sorusu karşısında verdiği cevap ise gülüşmelere sebep oldu.

"DAHA NE DİYEYİM"

Ali Koç, "Hakemlerin bile tavır aldığı MHK'ye karşı ne kadar sessiz kalmayı düşünüyorsunuz?" şeklinde gelen bir soruya gülerek, "Daha ne diyeyim ya! Bir tokatlamadığım kaldı. Daha ne diyeyim" cevabını verdi.

"İNSANLARIN KAFASINDA CİDDİ SORU İŞARETLERİ VAR"

Fenerbahçe Başkanı, ayrıca hakem kararları için, "MHK'nin almış olduğu, TFF'nin onayladığı ve yürürlüğe koyduğu bir karardır. 10 haftalık sürecin nasıl geçeceği konusunda insanların kafasında ciddi soru işaretleri var. Bugünkü konuşmada teminatı veren MHK Başkanı'ydı. Bu kararı veren kurum, aynı zamanda bu kararın ve ileriye dönük olarak işleyişin sorumluluğunu üzerine almıştır. O kararı verip, sorumluluğu üzerine alan insanları da neden böyle bir karar aldınız diye eleştirmek de doğru ve sağlıklı bir bakış açısı olmaz. Kararı öneren kurul MHK, veren kurul TFF." sözlerini kullandı.

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