Ali Koç'tan acı itiraf: Üç büyüklerden ekonomisi en sıkıntılı kulüp Fenerbahçe

Dün ekonomi gazetecileriyle bir araya gelen Başkan Ali Koç, kulübün ekonomisinin iyi durumda olmadığını ve gemiyi zor yürüttüklerini ifade etti. Koç, "Bütün kulüpler sıkıntılı durumda. Biz bir kulüp almayı düşündüğümüzde ya da iş birliği yapmayı söylediğimizde sonra o kadar sıkıntılı kulüp varmış ki, onlarca mesaj yağıyor. Üç büyük kulüp arasında en sıkıntılısı Fenerbahçe. Diğer iki kulübe göre maliyetimiz daha fazla" dedi.

Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, mali tablonun acı tablosunu ortaya döktü. Dün ekonomi gazetecileriyle buluşan Başkan, ekonomik sıkıntıları verilerle açıkladı, izleyecekleri yollardan bahsetti.

İşte Koç'un açıklamalarından satır başları:

"TOPLAM GİDER 646 MİLYON TL"

"Fenerbahçe Futbol AŞ'nin bu yılki toplam gideri 646 milyon TL. Maaşlar 502 milyon TL. Maaşların önümüzdeki sezon %20 inmesi lazım. Bunun içinde garanti ücretler, maç ücretleri, fesih bedelleri, galibiyet primleri vs. Buna Euro olarak bakarsak 88.4 milyon Euro olan futbolcu ve teknik kadro maliyetini 55.8 milyon Euro'ya indirmişiz. TL bazında %27 çıksak da Euro bazında %27 düşmüşüz. Bizden beklenen, Euro bazında 40-45 milyon Eurolara bir şekilde inmemiz.

"DİĞER İKİ KULÜBE GÖRE DAHA YÜKSEK MALİYETLİYİZ"

Artık uçak bileti vermiyoruz. Tek tük sponsor arabası hariç araba vermiyoruz. Ev kesinlikle vermiyoruz. Maç başı ücreti galibiyete göre veriyoruz. Bunlar da maliyetleri düşürmeye fayda sağladı. Dünyanın parasını veriyoruz adam oynasın diye, bir de maça çıkınca para veriyoruz. Bir de oyuncu büyük maçtan önce prim bekliyor. Gelir tarafına odaklandık ama tasarruf tarafında herkesten çok işler yaptık. Diğer iki kulübe göre maliyetlerimiz daha yüksek.

"EN SIKINTILISI FENERBAHÇE"

Bütün kulüpler sıkıntılı durumda. Biz bir kulüp almayı düşündüğümüzde ya da iş birliği yapmayı söylediğimizde sonra o kadar sıkıntılı kulüp varmış ki, onlarca mesaj yağıyor. Üç büyük kulüp arasında en sıkıntılısı Fenerbahçe."