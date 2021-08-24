Ali Koç'tan fırça! Samatta'ya tepki gösteren taraftarı güvenliklerle yanına getirtti
Fenerbahçe-Antalyaspor karşılaşmasında Mbwana Samatta, maç başladığı andan itibaren gol olana kadar ıslıklar eşliğinde futbol oynadı. Taraftarların büyük bölümü Samatta'ya tepki gösterdi. Locada bulunan Ali Koç, bir taraftarın tepkilerine kayıtsız kalamadı. Güvenliklerle taraftarı yanına çağıran Koç, "Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Üzerindeki forma Fenerbahçe forması" dedi.
Antalyaspor maçında Başkan Ali Koç ile bir taraftarın diyaloğu dikkat çekti.
Sabah'ın haberine göre; Samatta'ya gösterilen tepkilere Ali Koç kayıtsız kalamadı. Bir taraftarın davranışlarına takılan Başkan Koç, güvenliklere 'yanıma getirin' talimatı verdi.
"ÜZERİNDEKİ FENERBAHÇE FORMASI"
Koç, futbolculara özellikle maç sırasında sahip çıkılması, tepki gösterilmemesi gerektiğini anlattı.
Koç, "Her ne olursa olsun sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Üzerindeki forma F.Bahçe forması" sözleriyle taraftara tatlı sert uyarıda bulundu. Ardından taraftar yerine döndü.