Ali Koç'tan fırça! Samatta'ya tepki gösteren taraftarı güvenliklerle yanına getirtti
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Ali Koç'tan fırça! Samatta'ya tepki gösteren taraftarı güvenliklerle yanına getirtti

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe-Antalyaspor karşılaşmasında Mbwana Samatta, maç başladığı andan itibaren gol olana kadar ıslıklar eşliğinde futbol oynadı. Taraftarların büyük bölümü Samatta'ya tepki gösterdi. Locada bulunan Ali Koç, bir taraftarın tepkilerine kayıtsız kalamadı. Güvenliklerle taraftarı yanına çağıran Koç, "Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Üzerindeki forma Fenerbahçe forması" dedi.

Antalyaspor maçında Başkan Ali Koç ile bir taraftarın diyaloğu dikkat çekti.

Ali Koç, Samatta'ya tepki gösteren taraftarı güvenliklerle yanına getirtti

Sabah'ın haberine göre; Samatta'ya gösterilen tepkilere Ali Koç kayıtsız kalamadı. Bir taraftarın davranışlarına takılan Başkan Koç, güvenliklere 'yanıma getirin' talimatı verdi.

Ali Koç, Samatta'ya tepki gösteren taraftarı güvenliklerle yanına getirtti

"ÜZERİNDEKİ FENERBAHÇE FORMASI"

Koç, futbolculara özellikle maç sırasında sahip çıkılması, tepki gösterilmemesi gerektiğini anlattı.

Ali Koç, Samatta'ya tepki gösteren taraftarı güvenliklerle yanına getirtti

Koç, "Her ne olursa olsun sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Üzerindeki forma F.Bahçe forması" sözleriyle taraftara tatlı sert uyarıda bulundu. Ardından taraftar yerine döndü.

Ali Koç'tan fırça! Samatta'ya tepki gösteren taraftarı güvenliklerle yanına getirtti
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Haber Yorumları (3)
UĞUR DURAN: Önünde Fenerbahçe yazmasa, kimse bu formanın Fener formasını anlayamayacak.!!
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
FURKAN KAYA : Ali koçu sever sayardım ama bu yaptığı ağır terbiyesizlik sanane kardeşim adam eleştirmekte özgür adam akıllı oyuncu alamamış bide taraftara fırça kayıyor. Adamı şuana kadar 50 kere göndermesi gerekiyodu yıllık 3.5 babasının hayrına vermiyor
Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
DOĞUKAN : Ali Koç,'da babasının hayrına kasaya 1 milyar koymadı
Yayından Kaldır
500
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Ali Koç'tan fırça! Samatta'ya tepki gösteren taraftarı güvenliklerle yanına getirtti - Haberler Spor
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