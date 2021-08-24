Ali Koç'tan fırça! Samatta'ya tepki gösteren taraftarı güvenliklerle yanına getirtti

Fenerbahçe-Antalyaspor karşılaşmasında Mbwana Samatta, maç başladığı andan itibaren gol olana kadar ıslıklar eşliğinde futbol oynadı. Taraftarların büyük bölümü Samatta'ya tepki gösterdi. Locada bulunan Ali Koç, bir taraftarın tepkilerine kayıtsız kalamadı. Güvenliklerle taraftarı yanına çağıran Koç, "Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Üzerindeki forma Fenerbahçe forması" dedi.