: Ali Koç: Ricardo Rodriguez'le ilgileniyoruz, Moses gidebilir

21.01.2020 08:36 | Son Güncelleme: 21.01.2020 08:55

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor yayınında transfer ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Ali Koç, "Belirli bölgelerde fazlalık var. Sol bekte de eksiğimiz var. Ben belki 3-4 futbolcu gönderip 4-5 milyon euro tasarruf edeceğim. 1-2 milyon euroya da sol bek alacağım, şampiyonluk ihtimalimi artıracağım ama bunu yapamıyorum. Eldekileri de gönderemiyorum, 'Ya alamazsam.' diye." ifadelerini kullandı.

"RICARDO RODRIGUEZ'LE İLGİLENİYORUZ"

Fenerbahçe Başkanı, "Ricardo Rodriguez ilgilendiğimiz, hocamızın arzu ettiği bir oyuncu." açıklamasını yaptı.

"DAHA İYİ STOPER ALMALIYDIK"

Tümer Metin'in, "Mayıs ayına dönecek olsak, bir sol bek ve bir stoper alır mıydınız?" şeklindeki sorusuna Ali Koç, "Stoper aldık. Daha iyisini almalıydık." ceavbını verdi.

"AĞIRDAN ALIYORLAR"

Ali Koç, "Transfer yapabilmek için Tahkim Kurulu'ndan çıkacak kararı bekliyoruz. Tahkim Kurulu'nun yarın toplanmasını umut ediyorduk, perşembe gününe bırakıldı. Ağırdan alıyorlar. 17'sinde karar aldılar. Ayın 23'ünde bir karar çıkar mı çıkmaz mı, ne çıkar bilmiyoruz. Oradan tekrar lisans kuruluna gidebiliriz. Benim hiç manevra alanım kalmadı. Ne karar çıkacak bilmiyoruz. Sürekli uzuyor." dedi.

"TRANSFER YAPMAMIZ İSTENMİYOR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu transfer döneminde Fenerbahçe'nin transfer yapması istenmiyor. Birkaç oyuncu elden çıkaracağım, 1 ya da 2 oyuncu alacağım. Toplam maliyet, harcama düşecek. İzin vermiyorlar." ifadelerini kullandı.

"MOSES GİTMEDİ AMA GİDEBİLİR"

Victor Moses sorusu üzerine Ali Koç, "Hiçbir şey 'bitmeden' bitmez. Moses, 3-4 haftadır Londra'da. Chelsea, kiralık yolladığı oyuncuları kendi tedavi ediyor. Moses gitmedi ama gidebilir." yanıtını verdi.

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