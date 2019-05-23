Ali Koç Oyuncu İstedi, Barcelona Malcom'u Önerdi!
Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerahçe Kulübü'nde Başkan Ali Koç, Final Four için bulunduğu İspanya'da Barcelonalı yöneticilerle görüştü. Takım için oyuncu soran Koç'a, Malcom ismi önerildi.
Transferde Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler birçok isim ile temas halinde. Son olarak Victor Moses'a Inter'in devreye girmesi ile olası bir transferde sağ kanatta eksiklik hissedecek Fenerbahçe'de o bölgeyi başka bir yıldız ile takviye etmek istiyor.
Buna göre Final-Four için İspanya'da bulunan Fenerbahçe yönetimi burada Barcelonalı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi.
MALCOM İSMİ ÖNE ÇIKTI
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Katalan ekibi ile sponsorluk ilişkileri bulunan Koç'un, Fenerbahçe için oyuncu talep etmesi üzerine, "İkna edebilirseniz Malcom'u size kiralayabiliriz" yanıtını aldığı ifade edildi. Kanatlar ve forvet arkasında görev yapan Malcom, bu sezon çoğu yedekten La Liga'da 15, Kral Kupası'nda 5, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta şans buldu.
41 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Gelecek sezonun kadrosunda olmayacağı yazılıyor. Fenerbahçe için en önemli sıkıntı ise 22 yaşındaki sambacı ile Arsenal, Tottenham ve İnter'in de ilgilenmesi. Barcelona, geçtiğimiz yaz Roma'nın elinden kaptığı Malcom için Bordeaux'ya 41 milyon euro ödemişti.
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Gelin ata binmişya nasip demiş, Plan yok program yok önüne ne çıkarsa ya nasip deyip aldınız geçen yıl, güya planlı programlı olduğunuzu beyan edip seçilmiştiniz, hala aynı tas aynı hamam, yarında Almanyaya gider oradad Bayern yöneticilerine sorar, öbür gün ingiltere, sonraki gün fransa, italya derken, sunulanı alır getirirsiniz, eh bu sene bu oldu inşaallah yanılıyorumdur, ancak programı ve planı yapacak olan eRSUN yanal İSE bu iş seneyede aynı olacak gibi görünüyor, benden söylemesi FB li kardeşlerim.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bence futbolcu değil para istemişlerdir sonra barça acıyıp alın şuradan bir oyuncu da gidin demiştirCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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fb liler 9999 mesaj atın malcom fbye gelsinCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Ne diyor bu dilenciCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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ÖNCE PARA DİLENMEYİ BIRAKIN ADAM GİBİ TAKIMI YÖNET OYUNCULARIN PARASINI VEREMİYOR DAHA DIŞARDAN OYUNCU BAKIYOR.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır