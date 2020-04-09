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Edinson Cavani, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ali Koç, Spor

Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı

Fenerabahçe Başkanı Ali Koç'un önerisiyle PSG forması giyen Edinson Cavani, sarı-lacivertli takımın transfer listesine girdi. Yıllık 7.5 milyon euro kazanan Uruguaylı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

09.04.2020 00:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 00:52

Fenerbahçe, Edinson Cavani'yi bekliyor. UEFA'nın FFP kurallarını bir yıllığına ertelediği ortamda Fenerbahçe, TFF'den Takım Harcama Limitleri'ni de 1 yıllığına ertelemesi için Beşiktaş'la beraber öneri getirdi. Bu önerisine olumlu cevap bekleyen sarı-lacivertli yönetim, çalışmalarını ise buna göre yapıyor.

Gündem ise öncelikle sözleşmeleri sezon sonunda bitecek dünya yıldızları. Kulübün profesyonelleri bir süredir Başkan Ali Koç'un talimatıyla PSG ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani'yi takibe aldı. Fotospor'un haberine göre devre arasında ''2.5 milyon dolarımız yok'' diyerek Isla'ya bonservis ödemek istemeyen Boca Juniors'un Cavani ile transfer görüşmesi yapmaya başladığı iddialarının doğru olması ise herkes şaşırttı. Gelen bilgilere göre Arjantin ekibi Uruguaylı golcüye yıllık 3.5 milyon dolardan, 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı

YILLIK 7.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Fenerbahçe'nin hali hazırdaki kadrosunda bile çok daha yüksek maaş alan oyuncuların hatırlatıldığı bir rapor hazırlandı. Cavani için görüşme ve bir teklif hazırlanabileceği belirtildi. Edinson Cavani, PSG'de ayda 1.5 milyon euro, yılda 15 milyon euro kazanıyor. Fransız Vergi Yasasına gör yılda 1 milyon eurodan fazla kazandığı için Uruguaylı golcünün cebine yüzde 50 kesintiyle 7.5 milyon euro giriyor. Ancak PSG, Cavani'nin sözleşmesini yenilemeyecek. Yaşanan mali kriz, Uruguaylı golcünün 34 yaşına gelmesi de Avrupa'dan taliplerini kaçırıyor.

2013 YILINDAN BERİ PSG'DE FORMA GİYİYOR

Uruguaylı golcü Edinson Cavani, 2013 yılından beri PSG forması giyiyor. O yıl, Napoli'ye 64 milyon euro bonservis ödeyen Paris ekibi, yıldız golcünün bonservisini almıştı. Edinson Cavani, ülkesinde futbola başlarken, 2007 yılında Palermo ile Avrupa'ya adım attı ve bir daha da ayrılmadı. Oradan Napoli'ye transfer oldu. 33 yaşındaki golcü koronavirüs nedeniyle ara verilen Fransa Ligue 1'de bu sezon 14 maçta 4 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi. Bu sezon toplamda ise 7 golü ve 3 asisti bulunuyor.

Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı

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Başkan Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı
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Haber Yorumları (1)
SELİM: 50 milyon dolar kulübe para vermiş bir adam 5 milyon daha verir bu adamı getirir
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