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Ali Koç, Nihat Özdemir'e harcama limitleri konusunda bir kez daha patladı: Ben aptal mıyım?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu çerçevesinde çıkan harcama limiti ve yapılandırma krizi hakkında TFF Başkanı Nihat Özdemir'e karşı sert sözler kullanıp "Onlara yaptırım uygulamazlar ama başkasına uygularlar. Ben aptal mıyım 25 milyon TL istemeyeceğim?" sözleriyle gündeme oturdu.

Ali Koç, Nihat Özdemir'e harcama limitleri konusunda bir kez daha patladı: Ben aptal mıyım?
13.08.2020 09:36 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:43

Futbol kulüplerindeki yapılandırma gelişmesi tartışma konusu olmaya devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'insözlerine sert tepki gösterdi. Olay açıklamalarda bulunan Koç, "Diğer kulüpler imzaladı ama kendi bilecekleri iş. Fenerbahçe'nin yükü diğerlerine göre çok büyük. Onlara yaptırım uygulamazlar ama başkasına uygularlar. Ben aptal mıyım 25 milyon TL istemeyeceğim? Haklı olduğumuzu söylüyorlar ama bir şey yapmıyorlar. İnşallah doğru yolu bulacağız" diye konuştu.

"ADİL BİR ŞEY DEĞİL"

Yönetimin, eski yönetimin borcuna kefil olmasını doğru bulmayan Koç, "Nihat Özdemir'e 2011 üzerinden tepki gösteren Fenerbahçe Başkanı, "TFF Başkanı Nihat Özdemir, içeriden haber sızdırıyor. Çıkmış 'Ben başkan olsam, Fenerbahçe için yapılandırmaya imza atardım' diyor. Hazine garantili işleri ben de imzalarım. Sen neye imza atıyorsun? Daha 2011 şampiyonunu söyleyemiyorsun. Dört yerden görüş aldık. Bankalar Birliği ise farklı şey söylüyor. Görüşeceğiz, hepsini anlatacağız. Yönetimin, eski yönetimin borcuna kefil olması adil bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYE HAZIRLIKLIYIZ"

Koç, TFF'den gelecek olan her şeye hazırlıklı olduklarını da söyleyip "TFF Başkanı Nihat Özdemir 'Hangi bankayla anlaşırlarsa, kabul edeceğiz' diyerek stratejik bir açıklama yaptı. Devre arasında yapılandırmamız kabul etmedi. Köşeye sıkıştırılmış durumdayız. 64 milyon eurodan 18 milyon euroya inmek mümkün değil. TFF işine gelmedi mi '21 kulüp imzası olsun' diyor. Olsun da senin görevin ne? 19 kulüp kabul etti, 2 kulüp kabul etmedi nasıl olacak? Bu nasıl bir demokrasi? Sabırlıyız, her şeye hazırlıklıyız" dedi.

"BU HARCAMA LİMİTİ DÜZELECEK"

Yapısal sıkıntılar olduğunu vurgulayan başkan, "Diyelim ki puan silme cezası verilecek, ancak puan silme cezası bir sene sonra veriliyor. 1 puanla şampiyon olan takım, 3 puanı silinse şampiyon değişecek ama yapısal sıkıntılar var. 'Fenerbahçe'yi kuvvetlendirmek istemiyoruz' deseler kabul edeceğiz. Ancak Kasımpaşa da durumun değişmesini istiyor. Bu harcama limiti düzeltilecek. Ne zaman düzeltilecek, zaman gösterecek" açıklamasında bulundu.

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