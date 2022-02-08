Ali Koç'un serveti ne kadar 2022 yılında merak ediliyor. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç son günlerin en çok konuşulan ismi. Ali Koç ne zaman Fenerbahçe Başkanı oldu araştırılmakta. Son günlerin Fenerbahçe'nin performansına paralel olarak en çok konuşulan isimlerden biri olan Ali Koç hakkında Ali Koç ne zaman başkan oldu? Ali Koç serveti ne kadar? Ali Koç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ali Koç Fenerbahçe başkanı ne zaman oldu? İşte detaylar haberimizde...

ALİ KOÇ NE ZAMAN BAŞKAN OLDU?

Ali Koç'un başkanlığa geldiği kongre 2-3 Haziran 2018'de yapıldı. Kongrenin ilk gününde mevcut başkan Aziz Yıldırım Ali Koç'a "sen futbolu çok iyi biliyorsun, gel futbolu sen yönet, ben amatör branşları yöneteyim, Fenerbahçe kazansın." önerisinde bulundu. Gergin geçen kongrede her iki adayın maddi yardım vaatleri ön plana çıktı. Aynı gün aday listeleri açıklandı ve Koç'un listesinde mevcut TÜSİAD başkanı Nevres Erol Bilecik de yer aldı.

3 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde ise rekor bir katılım vardı. Oy kullanma hakkına sahip 26 bin 2 kişiden 21 bin 350 kişi oy kullandı ve Ali Koç 16 bin 92 oyla 20 yıldır başkanlık görevinde bulunan Aziz Yıldırım'ı geçerek Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Seçimden önceki hafta Borsa İstanbul'da hareketlenen Fenerbahçe hisseleri 4 Haziran 2018'de yüzde 10'un üzerinde değerlendi. Analistler bu yükselişi Ali Koç'un kulüp için ekonomik vaatlerine bağladı. Koç ve ekibi 5 Haziran 2018'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda taraftarların da katılımıyla mazbatasını aldı. 26 Haziran 2021'de tek aday olarak girdiği başkanlık seçimini 6 bin 459 oy alarak kazandı.

ALİ KOÇ SERVETİ NE KADAR?

2012'de Rahmi Koç sonrasında Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. 2013'te Bank of America bünyesinde, tanınmış 13 lider ismin görev alacağı "Bank of America Küresel Danışmanlık Komitesi"ne girdi. 2016'da Mustafa Koç'un hayatını kaybetmesi sonrasında Koç Holding'in yönetim kurulu başkanlığına Ömer Koç geçti, Ali Koç ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atandı. 2017'de ise Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. Yıl içinde Forbes Türkiye'nin "En Zengin 100 Türk" listesinde 700 milyon dolarlık servetiyle 50. sırada yer aldı.

Koç aynı zamanda Ark İnşaat, Bilkom, Digital Panorama, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, Koç Sistem, Koçtaş, Koç Finansal Hizmetler, Otokar, Otokoç ve Setur gibi şirketlerin de Yönetim Kurulu Başkanı, URAK - Ulusal Rekabet Araştırmaları Derneği'nde Başkan, Endeavor Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK'de Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD'da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

ALİ KOÇ KİMDİR?

Yıldırım Ali Koç 2 Nisan 1967; Şişli, İstanbul doğumlu, Türk iş insanı ve spor yöneticisi ve Mevcut Fenerbahçe Başkanı'dır.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ford Otosan, Yapı Kredi Bankası, Koçtaş, Otokar ve Setur Yönetim Kurulu Başkanı. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı ve 2004-2017 yılları arasında başkanlığını yaptı.

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