Ali Koç, maç sonrası esti gürledi: Fenerbahçe'nin ne olduğunu gösteririz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ali Koç, maç sonrası esti gürledi: Fenerbahçe'nin ne olduğunu gösteririz

11.01.2021 18:39 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:56

Büyükşehir Belediye Erzurum maçı sonrası konuşan F.Bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yayıncı kuruluşa yönelik sert açıklamalarda bulundu. Koç, Fenerbahçe'ye yönelik kötü tezahürata değinerek "saygısız bir durum" dedi. Koç ayrıca, "Böyle devam ederse, hayatlarında göremeyecekleri boykot kampanyası başlatırız. Fenerbahçe'nin ne olduğunu görürler" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Büyükşehir Belediye Erzurum maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dün oynanan Karagümrük-Konyaspor maçında yayıncı kuruluşa yansıyan Fenerbahçe'ye yönelik kötü tezahürata değinen Koç, "Son derece ciddiyetsiz, saygısız bir durum" ifadelerini kullandı.

"Şu an bir dekoder kampanyasına gitmeyi düşünmüyoruz" diyen Ali Koç, Ancak böyle devam ederse, hayatlarında göremeyecekleri boykot kampanyası başlatırız. Ben şu ana kadar hep onların yanında oldum. 'Aynı gemideyiz. Onlar da para kazanacak, kazansın' dedim. Bu çözülmeyecekse Fenerbahçe'nin ne olduğunu görürler. Gösteririz. Hodri meydan" şeklinde konuştu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

"Erzurum çok güzel bir şehir. Fenerbahçelilerin çok olduğu bir şehir. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı şehirlerden... Maç saatleriyle ilgili bazı kulüpler de serzenişte bulunuyor. Doğrudur. Ama bizim bir talebimiz olmayacak. Bizi çok iyi ağırladı Erzurumlular burada..."

"Sezon başından bu yana Fenerbahçe'ye karşı yayıncı kuruluşun anlayamadığımız politikaları var. Dün bizimle ilgili olmayan bir maçta tezahüratları biliyorsunuz. Saatine baksanız bile bilerek yapıldığı anlaşılıyor. Son derece ciddiyetsiz, saygısız bir durum."

"Taraftarımız bu konuyu gündemde tutsun... Şu an bir dekoder kampanyasına gitmeyi düşünmüyoruz. Ancak böyle devam ederse, hayatlarında göremeyecekleri boykot kampanyası başlatırız. Ben şu ana kadar hep onların yanında oldum. 'Aynı gemideyiz. Onlar da para kazanacak, kazansın' dedim. Bu çözülmeyecekse Fenerbahçe'nin ne olduğunu görürler. Gösteririz. Hodri meydan..."

Ali Koç, maç sonrası esti gürledi: Fenerbahçe'nin ne olduğunu gösteririz
Haber Yorumları (8)
214214: TFF ve yayıncı kuruluşlar fenerbahçe yapmadıklarını bırakmadı
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
AÇIKLAMA: fb başak maçından bahsedecek sandım
Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
YAV HE HE: desene gs saat 19 da oynadı. tff 3-5 ay önce ayrıcalık yok deyip oynattı 19 da. şimdi fb nasıl 16 da oynadı. komiksiniz
Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ömer Çelik Mike Pence Murat Kurum Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ömer Bayram Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ali Koç, maç sonrası esti gürledi: Fenerbahçe'nin ne olduğunu gösteririz - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 19:22:04. #1.15#
title