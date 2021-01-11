Ali Koç, maç sonrası esti gürledi: Fenerbahçe'nin ne olduğunu gösteririz

Büyükşehir Belediye Erzurum maçı sonrası konuşan F.Bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yayıncı kuruluşa yönelik sert açıklamalarda bulundu. Koç, Fenerbahçe'ye yönelik kötü tezahürata değinerek "saygısız bir durum" dedi. Koç ayrıca, "Böyle devam ederse, hayatlarında göremeyecekleri boykot kampanyası başlatırız. Fenerbahçe'nin ne olduğunu görürler" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Büyükşehir Belediye Erzurum maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dün oynanan Karagümrük-Konyaspor maçında yayıncı kuruluşa yansıyan Fenerbahçe'ye yönelik kötü tezahürata değinen Koç, "Son derece ciddiyetsiz, saygısız bir durum" ifadelerini kullandı.

"Şu an bir dekoder kampanyasına gitmeyi düşünmüyoruz" diyen Ali Koç, Ancak böyle devam ederse, hayatlarında göremeyecekleri boykot kampanyası başlatırız. Ben şu ana kadar hep onların yanında oldum. 'Aynı gemideyiz. Onlar da para kazanacak, kazansın' dedim. Bu çözülmeyecekse Fenerbahçe'nin ne olduğunu görürler. Gösteririz. Hodri meydan" şeklinde konuştu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

"Erzurum çok güzel bir şehir. Fenerbahçelilerin çok olduğu bir şehir. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı şehirlerden... Maç saatleriyle ilgili bazı kulüpler de serzenişte bulunuyor. Doğrudur. Ama bizim bir talebimiz olmayacak. Bizi çok iyi ağırladı Erzurumlular burada..."

"Sezon başından bu yana Fenerbahçe'ye karşı yayıncı kuruluşun anlayamadığımız politikaları var. Dün bizimle ilgili olmayan bir maçta tezahüratları biliyorsunuz. Saatine baksanız bile bilerek yapıldığı anlaşılıyor. Son derece ciddiyetsiz, saygısız bir durum."

"Taraftarımız bu konuyu gündemde tutsun... Şu an bir dekoder kampanyasına gitmeyi düşünmüyoruz. Ancak böyle devam ederse, hayatlarında göremeyecekleri boykot kampanyası başlatırız. Ben şu ana kadar hep onların yanında oldum. 'Aynı gemideyiz. Onlar da para kazanacak, kazansın' dedim. Bu çözülmeyecekse Fenerbahçe'nin ne olduğunu görürler. Gösteririz. Hodri meydan..."