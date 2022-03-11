Ali Koç konuştu, gazeteciler uyuyakaldı! Basın toplantısındaki kare sosyal medyayı yıktı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHK ve TFF'nin aldığı hakem kararları sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. 1.5 saatten fazla süren basın toplantısında bazı basın mensuplarının uyuya kalması sosyal medyada gündem oldu.
MHK'nin 12 hakeme düdük astırmasının ardından basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1.5 saatten fazla süren değerlendirmelerde bulundu.
TARAFTARLAR AÇIKLAMALARI YETERİNCE SERT BULMADI
Başkan Ali Koç'un konuşması esnasında bazı mensuplarının uyuyakalması ise dikkat çekti. Sosyal medyada dikkat çeken görüntü için yorumlarda bulunulurken, bazı taraftarlar, "Biz de dinlerken uyuyakaldık" diyerek Koç'un açıklamalarını yeterince sert bulmadığını ifade etti.
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