Ali Koç konuştu, gazeteciler uyuyakaldı! Basın toplantısındaki kare sosyal medyayı yıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ali Koç konuştu, gazeteciler uyuyakaldı! Basın toplantısındaki kare sosyal medyayı yıktı

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHK ve TFF'nin aldığı hakem kararları sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. 1.5 saatten fazla süren basın toplantısında bazı basın mensuplarının uyuya kalması sosyal medyada gündem oldu.

MHK'nin 12 hakeme düdük astırmasının ardından basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1.5 saatten fazla süren değerlendirmelerde bulundu.

Ali Koç konuştu, gazeteciler uyuyakaldı! Basın toplantısındaki kare sosyal medyayı yıktıAli Koç'un basın toplantısında bazı basın mensupları uyuyakaldı

TARAFTARLAR AÇIKLAMALARI YETERİNCE SERT BULMADI

Başkan Ali Koç'un konuşması esnasında bazı mensuplarının uyuyakalması ise dikkat çekti. Sosyal medyada dikkat çeken görüntü için yorumlarda bulunulurken, bazı taraftarlar, "Biz de dinlerken uyuyakaldık" diyerek Koç'un açıklamalarını yeterince sert bulmadığını ifade etti.

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

burakk:

Ali başkan ülkenin en önemli ailelerinden birine mensup çok iyi yetişmiş, kaliteli ve şık bir insan. Ama; izlediğim kadarıyla söyleyebilirim ki; maalesef etkileyici bir hitabeti pek yok.

Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title