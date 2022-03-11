Ali Koç konuştu, gazeteciler uyuyakaldı! Basın toplantısındaki kare sosyal medyayı yıktı

MHK'nin 12 hakeme düdük astırmasının ardından basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1.5 saatten fazla süren değerlendirmelerde bulundu.

Ali Koç'un basın toplantısında bazı basın mensupları uyuyakaldı

TARAFTARLAR AÇIKLAMALARI YETERİNCE SERT BULMADI

Başkan Ali Koç'un konuşması esnasında bazı mensuplarının uyuyakalması ise dikkat çekti. Sosyal medyada dikkat çeken görüntü için yorumlarda bulunulurken, bazı taraftarlar, "Biz de dinlerken uyuyakaldık" diyerek Koç'un açıklamalarını yeterince sert bulmadığını ifade etti.