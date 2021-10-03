Ali Koç, Kasımpaşa galibiyeti sonrası Beşiktaş'ı bombaladı: Bizi bulaştırmasınlar bu işe
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın hakemler üzerinde baskı kurduğu imasında bulunan Koç, "Sivas maçında Josef'in yaptığı dünyanın her yerinde kırmızı kart. Ona da gireceksin. Tek taraflı olmaz bu iş" derken sözlerine "Bizi bulaştırmasınlar bu işe. İkinci hafta başladılar. Antalya'nın penaltısı falan. Herkesin fikir birliğinde olduğu konuda bile konuştular. Durmazlarsa biz de başka kulvara gireriz" şeklinde devam etti.
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve milli araya lider girdi. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a taş atan Koç, ezeli rakibin hakemler üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığını söyledi.
Ali Koç'un açıklamaları şöyle:
"Kendimle tartışıyorum, kendimle çelişki içerisinde hakem konusuna girip girmeme konusunda. Sabrımızın da bir sonu var. Burada konuşacak, şikayet edecek bir takım varsa açık ara Fenerbahçe'dir. Geçen sezon en kötü hesapla 15-16 puanımız gitti. 1-2 puanla şampiyonluk belirlendi. Hakkımız yendi. Az konuşuyorsunuz, masaya yumruğunuzu vurmuyorsunuz diye eleştirildik. Biz sistematik olarak hakkı kollananlar gibi olsaydık herhalde kıyamet kopuyordu.
Bir rakibimizin, geçen sezonun sonlarına doğru başlayan, sistematik bir şekilde gerek kendi maçlarındaki hakemler üstünde kurdukları baskı gerekse de enteresan olanı, muhtemel şampiyon rakiplerinin maçlarından önce de algıya yeltenmeleri kimsenin gözünden kaçmıyor. Bundan birçok kulüp rahatsız. Bir kulüp daha açıklama yaptı.
Ben lafı evirip çevirmem. Olay tribünlere oynamaksa benim de tribünüm var. Söz konusu kulüpten daha çok taraftarım var. Biz ağzımızdan çıkan laflara dikkat etmek zorundayız. Büyükler böyle yaparsa bu işin içinden çıkamayız. Evet hepimiz hakemlerden şikayet ediyoruz. Seviyelerinin daha yukarı çıkması gerekiyor.
Herkes şikayet ediyor. Biz de memnun değiliz. VAR'ın kullanımından, performansından memnun değiliz. Biz başımıza gelenlerden şikayet etmiyoruz. Bu rakibimiz başına gelmeyenlerden, ön görerek, yakışıksız bir şekilde şikayetçi. Geçen sezon teşvik şikesi iması, bir hakemin Fenerbahçe ile ilgili şirketlerde çalışıyor diye bir sürü laf ettiler. Sivas maçında Josef'in yaptığı dünyanın her yerinde kırmızı kart. Ona da gireceksin. Tek taraflı olmaz bu iş.
Bizi bulaştırmasınlar bu işe. İkinci hafta başladılar. Antalya'nın penaltısı falan. Herkesin fikir birliğinde olduğu konuda bile konuştular. Durmazlarsa biz de başka kulvara gireriz. Herkes kaybeder. Rica ediyorum. Herkes kelimelerine dikkat etsin. Bir kişinin gayrı ihtiyarı konuşmasına değinecek biri değilim. Bu sistematik hale geldi. Bakalım milli arada neler söylenecek. Merakla bekliyoruz.
Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İyi günde kötü günde yanımızdalar. İstem dışı olarak bazı oyuncuları yuhalamaları doğru değil. Biz kazanacaksak onlarla kazanacağız. Birazdan basket maçına gideceğiz. İnşallah o maç da güzel gider.
21-22 bin bilet satma hakkımız var. İnşallah bu rakamlar çoğalır. 20 bine yakın taraftar vardı. İlk haftalar 8 bine yakın taraftar vardı. Diğer stadyumlarda çok büyük boşluklar var. Ben tam tersini düşünüyor, stadyumlara hücum edilir diye düşünüyorum. Bizim stadyumumuzda ibre tam kapasiteye doğru gidiyor. İnşallah önümüzdeki haftalarda kapasite yüzde 60-70'e çıkarılır.
Fenerbahçe'de santrforlar talihsiz. Burada atamıyor, buradan gidince atıyorlar. Berisha'nın sadece attığı gol değil. Çok zeki oyuncu. Pereira'nın iki kriteri vardı. Zeki olacak, pırpır olacak. Hareketli olacak. Rossi ve Berisha'da da bu var.
Fenerbahçe'nin büyüklüğü mü diyeyim, konumu mu diyeyim. Sürekli bizde kaos yaratılmaya çalışılıyor. Hocanın en büyük hayali, Mesut'un liderliğinde perşembe maça çıkmaktı. Mesut'un en büyük hayali, Avrupa'da bu formayla maça çıkmaktı. Maçtan 2 gün önce Pelkas da hastaydı. O yetişti. Mesut yetişemedi. Mesut Özil çok büyük Fenerbahçeli. Mesut Özil buraya Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldi. Mesut bizim kaptanımızdır."