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Ali Koç kaç imza oldu? Ali Koç'un istifa etmesi için kaç imza gerekli, kaç imza atıldı?

Ali Koç kaç imza oldu? Ali Koç'un istifa etmesi için kaç imza gerekli, kaç imza atıldı?
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Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul için toplanan imza sayılarının 5000'e dayandığı haberleri geldi. Peki, Ali Koç kaç imza oldu? Ali Koç'un istifa etmesi için kaç imza gerekli, kaç imza atıldı?

Fenerbahçe'de "istifa etmeyi doğru bulmuyorum" diyen Ali Koç ve yönetiminin görevde kalmak adına yaptığı hamle dikkat çekti. Peki, Ali Koç kaç imza oldu? Ali Koç'un istifa etmesi için kaç imza gerekli, kaç imza atıldı?

ALİ KOÇ'UN İSTİFA ETMESİ İÇİN KAÇ İMZA GEREKLİ, KAÇ İMZA ATILDI?

Fenerbahçe'de "istifa etmeyi doğru bulmuyorum" diyen Ali Koç ve yönetiminin görevde kalmak adına yaptığı hamle dikkat çekti.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul için toplanan imza sayılarının 5000'e dayandığı haberlerinin ardından Ali Koç yönetiminden flaş bir hamle geldi. Resmi hesaptan Fenerbahçe dernekleri teker teker takip edilmeye başlandı. Bilindiği üzere imza süreçleri dernekler tarafından yürütülüyor.

Ali Koç'un istifa etmesi için kaç imza gerekli olduğu ve kaç imza atıldığı konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı.

ALİ KOÇ İSTİFA EDECEK Mİ?

Ali Koç'un dünkü açıklamalarından öne çıkan sözler şu şekildeydi: "Bu sezon istifayı hiç düşünmedim. Benim yerimde başkası olsa bu kadar dayanamazdı. Ben de bu kadar dayanacağımı düşünmezdim. Hiç olmazsa karakterimiz test edilmiş oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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