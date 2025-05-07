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Ali Koç canlı yayın neden başlamadı? TRT Spor Ali Koç programı ertelendi mi?

Ali Koç canlı yayın neden başlamadı? TRT Spor Ali Koç programı ertelendi mi?
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Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un çarşamba akşamı canlı yayında açıklamalarda bulunacağını açıkladı. Peki, Ali Koç canlı yayın neden başlamadı? TRT Spor Ali Koç programı ertelendi mi?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un canlı yayın programı duyuruldu. Koç, 7 Mayıs Çarşamba günüTRT Spor kanalında canlı yayına katılacak. Yayında gündeme dair konuları ele alacak olan Koç'un, stadyum yenileme projesi, altyapı yatırımları ve finansal yapı gibi konuları öne çıkaracağı ve Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış için belirlenen takvimi paylaşacağı bekleniyor. Peki, Ali Koç canlı yayın neden başlamadı? TRT Spor Ali Koç programı ertelendi mi?

ALİ KOÇ CANLI YAYIN NEDEN BAŞLAMADI?

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başkanımız Ali Y. Koç 7 Mayıs Çarşamba günü 19.00 - 21.00 saatleri arasında, gündeme dair konularla ilgili TRT Spor kanalına konuk olacak ve açıklamalarda bulunacaktır."

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi açıklamasına göre, Başkan Ali Koç, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 19.00-21.00 arasında TRT Spor kanalında canlı yayına katılacak.

Yayın akışı:

Ali Koç canlı yayın neden başlamadı? TRT 1 Ali Koç programı ertelendi mi?

Ali Koç canlı yayın programını gecikmeli olarak başlaması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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