Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı düelloya davet etti: FB TV'de yayına çıkalım, istediğiniz gazeteciyi de yanınıza alın
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı düelloya davet etti: FB TV'de yayına çıkalım, istediğiniz gazeteciyi de yanınıza alın

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Geçen gün Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik ağır eleştirilerine cevap veren Koç, "Bu teklifimi kabul etmezseniz maça falan da gelmeyin. TV'ye çıkacağız, aklınızdaki bütün iddiaları masaya dökün bakalım, medyada çok sevdikleriniz de var da onları da getirin ama tek bir şartım var; FB TV'de olacak" ifadelerini kullandı.

Geçen gün Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında, Ali Koç'u ağır eleştirmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'a genel kurulda çok sert cevap verirken, FB TV'de beraber yayına çıkmaya davet etti.

Ali Koç'ın açıklamaları şöyle:

"BU TEKLİFİMİ KABUL ETMEZSENİZ MAÇA GELMEYİN"

"Utanıyorum, üzülüyorum ama cevap versem bir türlü vermesem bir türlü... Cevap vermesek cevap bile veremediler dersiniz.. Bunun en güzel yanı şu; ısrar ediyorum. Bu teklifimi kabul etmezseniz maça falan da gelmeyin. TV'ye çıkacağız, aklınızdaki bütün iddiaları masaya dökün bakalım, medyada çok sevdikleriniz de var da onları da getirin ama tek bir şartım var; FBTV'de olacak.

"TEMMUZ AYINDA BU İŞ BİTSİN"

Israr ediyorsanız benim tek bir şartım televizyona çıkalım. İstediğinizi getirin, istediğiniz gazeteciyi de yanınıza alın. Bu tartışmalar bitsin ama bitmesi için de kim yalan söylüyor, kim doğruyu söylüyor ortaya çıksın. 3 senedir yalan söylüyorsunuz diyorum, görüyorum ki bu hala değişmemiş durumda. Temmuz ayında bu işi yapalım bitirelim, daha sonra da bu konulara girmeyelim."

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı düelloya davet etti: FB TV'de yayına çıkalım, istediğiniz gazeteciyi de yanınıza alın
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kendisi hakkında yaptığı iddiaları tartışmak üzere selefi Aziz Yıldırım'a FB TV'ye çıkma teklifinde bulundu.
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Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
TÖVBEKAR 34: ali koc bu sefer solugu aglama duvarinda alacaksin insallah düs fenerin yakasindan git tel avive baskan ol yeterki git defol
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500
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı düelloya davet etti: FB TV'de yayına çıkalım, istediğiniz gazeteciyi de yanınıza alın - Haberler Spor
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