Ali Karimi ve Mustafa Pektemek Kayseri'ye geldi
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Ali Karimi ve Mustafa Pektemek Kayseri'ye geldi

Ali Karimi ve Mustafa Pektemek Kayseri'ye geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'un yeni transferleri Mustafa Pektemek ile Ali Karimi Kayseri'ye geldi.

Yukatel Kayserispor'un yeni transferleri Mustafa Pektemek ile Ali Karimi Kayseri'ye geldi. İki futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirebilmek için transfer çalışmalarını sürdüren Yukatel Kayserispor'un kadrosuna kattığı İranlı futbolcu Ali Karimi ve forvet oyuncusu Mustafa Pektemek Kayseri'ye geldi. Dün Kayseri'ye gelen Mustafa Pektemek'ten sonra bugün sabah saatlerinde de Ali Karimi geldi. İki futbolcu da özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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